Saprissa cruza los dedos por dos de sus figuras: esta es la razón

La dirigencia de Saprissa cruza los dedos por dos de sus jugadores, quienes tienen meses aguardando una noticia.

La espera terminó y, si el resultado es positivo para los futbolistas, beneficiará económicamente al cuadro morado.

El club podría recibir 700 mil dólares, cerca de ₡321 millones, si los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez son incluidos en la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026.

Thomas Christiansen, técnico de la selección canalera, dará a conocer este martes, a las 10 a.m. (9 a.m. de Costa Rica), los nombres de los jugadores que llevará a la Copa del Mundo.

Tomás Rodríguez está concentrado con Panamá y el martes conocerá si entra en la lista de los 26 convocados al Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

La FIFA paga a cada club un monto diario por jugador que es convocado al Mundial. La cifra podría aumentar dependiendo de los días que el futbolista permanezca concentrado y compitiendo en el evento.

El anuncio de los convocados por Panamá se efectuará en una presentación especial en las afueras del edificio de la Administración del Canal de Panamá, en el área de Balboa, Ancón.

“En el acto, Christiansen estará revelando los nombres de los 26 jugadores que representarán a Panamá en la esperada competición.

Panamá se prepara para su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio, cuando se mida en el estreno del Grupo L frente al seleccionado de Ghana, en un encuentro a disputarse en el Toronto Stadium, en Canadá”, informó la Federación de Fútbol de Panamá en su sitio en internet.

Saprissa espera que Fidel y Tomás sean seleccionados, o al menos uno de ellos.

El periódico La Estrella de Panamá publicó una nota donde, supuestamente, se filtró la lista de Christiansen y, si este martes, cuando el técnico danés revele los nombres, esta es igual a la lista que se filtró, Saprissa se llevará una sorpresa.

La imagen, que empezó a circular en X, presentada con formato similar al utilizado por la Federación Panameña de Fútbol, muestra una convocatoria de 26 jugadores supuestamente elegidos por el técnico Thomas Christiansen, donde no se encuentra Fidel Escobar, pero sí el atacante Tomás Rodríguez.

El diario La Estrella resaltó que algunos usuarios en X aseguraron que la imagen podría haber sido generada mediante inteligencia artificial (IA), mientras otros aficionados expresaron su deseo de que el listado sea real. También hubo críticas y cuestionamientos sobre algunos nombres incluidos y ausencias que aparecen en la supuesta convocatoria.

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