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El número tres de la FIFA sale de la institución tras haberse opuesto a Infantino

Alto funcionario de FIFA criticó la propuesta de Gianni Infantino de abrir el Mundial a inversión privada; ahora sale de la entidad en circunstancias no detalladas

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Por AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, jerarca de la FIFA, entregan el trofeo del pasado Mundial 2026 a España, que se impuso en la final ante Argentina.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, jerarca de la FIFA, entregaron el trofeo del pasado Mundial 2026 a España, antes de que se armara toda la tormenta. (VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP)







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