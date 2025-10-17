El millonario regalo que llevó a juicio fiscal a la madre de Dembélé en Francia

Un tribunal francés analiza si un regalo de €200.000 que Dembélé dio a su madre debe pagar impuestos.

La madre del futbolista francés Ousmane Dembélé enfrenta un proceso fiscal en Francia. El motivo es una transferencia bancaria de 200.000 euros que recibió de su hijo en 2017 como obsequio por su cumpleaños número 40.

La administración tributaria francesa calificó ese monto como un ingreso sujeto a impuestos. Sin embargo, la defensa legal de la señora Fatimata Dembélé sostiene que se trató de un regalo familiar.

El abogado de la madre del delantero, Hubert Lefebvre, explicó que el dinero respondió a un acontecimiento significativo en la vida familiar. Señaló que cumplir 40 años justificaba el obsequio y negó que existiera alguna intención de evasión fiscal.

“Consideramos que los 40 años de su madre era una fecha que permitía hacer un regalo”, expresó.

Según el criterio del sistema fiscal francés, los regalos están exentos de impuestos solo si son proporcionales a los ingresos del donante y se dan en momentos de relevancia personal, como bodas o aniversarios especiales. Este punto se encuentra en discusión legal.

El caso se presentó ante el tribunal administrativo de Rennes, donde la defensa solicitó la anulación del impuesto sobre esa transferencia. La sentencia se conocerá en las próximas semanas.

El jugador del París Saint-Germain, ex del FC Barcelona, ganó este año el Balón de Oro y desde el escenario, agradeció públicamente a su madre.

