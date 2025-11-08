El mejor delantero de la MLS: La desafiante etiqueta que el New York City le puso a un Alonso Martínez incontrolable

El delantero Alonso Martínez del New York City FC va a la marca de Tim Ream de Charlotte FC, en el partido por los playoffs de la MLS.

Alonso Martínez tiene de cabeza a la MLS y su equipo, el New York City FC, lanzó una desafiante afirmación que pone al delantero tico en la mesa con figuras como el propio Lio Messi.

Martínez volvió a anotar, esta vez de visita, en el tercer partido de la serie de playoffs ante el Charlotte FC. El equipo de la Gran Manzana se impuso 1-3 este viernes 7 de noviembre y así certificó su boleto hacia las semifinales de conferencia.

Alonso aportó el segundo gol, al minuto 50, para poner el marcador 0-2 en ese momento. El argentino Nicolás Fernández consiguió los otros dos tantos de los visitantes, mientras que el israelí Idan Toklomati descontó infructuosamente para el Charlotte.

El gol llevó el sello de Isla Chira: un pase en profundidad que el delantero tico ganó en velocidad, pese a que el defensa rival parecía llevar ventaja al inicio de la carrera. Martínez controló y definió con gran categoría ante la salida del guardameta.

De acuerdo con el particular sistema que utilizan en la MLS, fue necesario este partido de desempate porque el New York ganó el primero, mientras que el segundo quedó empatado en los 90 minutos, pero Charlotte triunfó en los penales (según el reglamento estadounidense debe haber un ganador en estos encuentros de postemporada).

Alonso Martínez, delantero costarricense del New York City, celebra con todo su gol ante el Charlotte FC, por los playoffs de la MLS. (JACOB KUPFERMAN/Getty Images via AFP)

El artillero costarricense llegó a 18 anotaciones, con lo cual se ubica dentro del top ten de máximos cañoneros de la MLS.

El primer puesto lo ocupa Messi, del Inter Miami, con 29 tantos, mientras que Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville) empatan en el segundo puesto con 24.

Pero dada la gran campaña del tico, el New York City fue más allá y lanzó en sus redes sociales una afirmación que no admite réplicas: Alonso Martínez es el mejor delantero de la MLS.

EL MEJOR DELANTERO DE LA @MLS 🇨🇷 pic.twitter.com/gonYYkBdMD — New York City FC (@newyorkcityfc) November 8, 2025

De inmediato, aficionados tanto de Nueva York como de Costa Rica empezaron a responder afirmativamente, rendidos ante la eficacia de Martínez, que ahora viajará a nuestro país para incorporarse a la Selección.

El siguiente desafío del New York City será la semifinal de Conferencia ante el Philadelphia Union, a partido único, el viernes 21 de noviembre.

