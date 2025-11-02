Alonso Martínez y el New York City tendrán una segunda oportunidad para seguir avanzando en la MLS

Alonso Martínez en el partido entre New York City FC y Charlotte FC en el Yankee Stadium.

Alonso Martínez, delantero costarricense, no pudo impulsar a su equipo el New York City a eliminar a Charlotte FC en la MLS y así quedar sembrado en las semifinales de la Conferencia Este.

El cuadro del nacional empató 0 a 0 con su rival y en los penales perdió 7 a 6, con lo que deberá disputar un tercer juego para poder definir cuál de los dos clubes seguirá con vida en la competencia.

Alonso en este duelo marcó en la tanda de penales; en el primer partido había sido el encargado de darle la victoria a New York 1 a 0. Ahora los dos clubes, con un partido ganado cada uno, se las verán el viernes 7 de noviembre a las 11 a. m. hora de Costa Rica.

Esta ronda de los enfrentamientos directos de la MLS es la primera parada de las fases finales, y los que salgan victoriosos pasarán a las semifinales de conferencia. Estas series son al mejor de tres partidos, sin importar la diferencia de gol. De hecho, si New York le hubiera ganado a Charlotte el tercer cotejo no se disputaba, ya que no era necesario.

Para aspirar a ganar la MLS, el New York City deberá ganar su conferencia y luego esperar al vencedor del Oeste para así pelear por la Copa MLS.

Alonso vive una gran temporada en Estados Unidos, donde consiguió consolidarse como el tercer goleador histórico del New York City, además de que lleva 17 celebraciones.

El aporte del oriundo de la Isla de Chira no ha pasado desapercibido y hasta en su club destacan que sin él no estarían disputando esta instancia.

“Ha sido magnífico para nosotros. El crecimiento que ha demostrado a lo largo de la temporada es tremendo. Su mentalidad de superación diaria es lo que veo en los entrenamientos, y eso es lo que le permite estar a este nivel hoy en día”, enfatizó Pascal Jansen, técnico del cuadro.