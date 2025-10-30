Alonso Martínez no se cansa de escribir historia e impresionar en la MLS

Alonso Martínez se sienta en la misma mesa que Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros grandes nombres de jugadores de talla mundial que están en la MLS. Los medios estadounidenses se deshacen en elogios para el delantero de la Selección de Costa Rica, quien está haciendo una temporada de ensueño que tiene boquiabierto hasta a su entrenador.

El costarricense fue figura en la victoria 1 a 0 del New York City contra Charlotte, en los duelos mano a mano de la MLS. En este primer partido, el jugador marcó una hermosa diana, la cual además le permitió convertirse en el tercer mejor goleador en la historia del equipo de la Gran Manzana.

Martínez llegó a 35 celebraciones y solo lo superan Valentín Castellanos, quien hizo 53, y el histórico delantero español, David Villa, el exBarcelona marcó 80 tantos. El nacional logró los 35 goles en 64 partidos, además de que consiguió dos veces marcar un triplete.

El DT de New York, Pascal Jansen, mencionó luego del triunfo contra Charlotte estar admirado por lo hecho por Martínez.

“Ha sido magnífico para nosotros. El crecimiento que ha demostrado a lo largo de la temporada es tremendo. Su mentalidad de superación diaria es lo que veo en los entrenamientos, y eso es lo que le permite estar a este nivel hoy en día”, enfatizó.

El oriundo de la Isla de Chira ha sido pieza clave para su club y a lo interno de la institución lo saben, ya que según registros de la MLS, las anotaciones de Alonso representan el 34% de la producción ofensiva de su institución.

“Sin Alonso, no estaríamos aquí, eso seguro. Su registro goleador es increíble. Es buenísimo para desbordar a los equipos con su velocidad y la precisión de sus desmarques, pero también se nota la calidad que tiene con el balón, regateando y superando a los rivales”, explicó Kevin O’ toole, compañero del costarricense.

Alonso acumula 17 celebraciones y sigue el ritmo de un crack mundial como el campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi. El ché ha sostenido la ofensiva del Inter Miami, con el 36% de la producción de ataque.

Alonso y su club están a un paso de las semifinales de la Conferencia Este, porque el sábado si vuelven a imponerse dejarán a Charlotte en el camino y esperarán rival entre Philadelphia Union y Chicago.

La serie es al mejor de tres, por lo que si Charlotte gana, será necesario un tercer encuentro.

“La única presión, si es que la hay, es asegurarnos de pasar a la siguiente ronda. Así que si eso ocurre en el segundo o tercer partido, ya veremos. Pero la mentalidad con la que afrontamos esta serie de partidos es que vamos a intentar cerrarla en dos juegos”, pronunció el timonel Jansen.

Alonso Martínez también es pieza clave de la Selección de Costa Rica que pelea por un lugar en la Copa del Mundo 2026, el artillero hace dupla ofensiva con Manfred Ugalde del Spartak Moscú de Rusia.