Alonso Martínez se luce en la MLS con un golazo a lo Maradona: véalo pasar entre cinco rivales

Alonso Martínez festeja tras anotarle un golazo 'maradoniano' al equipo de Charlotte en los playoffs de la MLS.

Lo de Alonso Martínez esta temporada de la MLS no tiene explicación: el delantero costarricense sigue enrachado con el gol y este miércoles 28 de octubre anotó un tanto al estilo Maradona.

El equipo de Martínez, New York City FC, se enfrentaba de visita a Charlotte, como parte del los playoffs del campeonato estadounidense.

Era un reñido duelo en el Bank of America Stadium, hasta que el oriundo de Isla Chira sacó la varita mágica en el minuto 33.

Martínez tomó el balón fuera del área y se lanzó como un rayo hacia la portería, mientras los defensores trataban infructuosamente de cerrarle el paso.

El tico avanzó con la pelota pegada a los pies, se internó en el área y pasó en medio de cinco rivales, hasta definir con éxito ante la salida del guardameta Kristijan Kahlina.

El propio delantero se llevó las manos a la cabeza en su festejo, como si no creyera lo que él mismo acababa de hacer en la cancha.

Este partido corresponde a la primera ronda del playoffs, o segunda fase de la MLS, donde los equipos quedan emparejados y se van eliminando de manera directa hasta llegar a la final.

El duelo de vuelta se disputará en Nueva York el próximo sábado 1.° de noviembre. Estas series se juegan al mejor de tres partidos, por lo cual el eventual tercer duelo está programado de nuevo en Charlotte el viernes 7 de noviembre.

Martínez es el goleador del equipo de la Gran Manzana, con 17 tantos en la temporada regular.

Vea este otro ángulo del golazo.