Puro Deporte

El lente de ‘La Nación’ captó lo ocurrido en el regreso de Andrés Carevic al Estadio Alejandro Morera Soto

Andrés Carevic se reencontró con el liguismo y salió contento por eso y por puntuar con Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
20/11/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de reposición de la fecha 5 del torneo de apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.
Andrés Carevic salió contento con el empate entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés; así como al reencontrarse con el liguismo. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCartaginésAndrés CarevicApertura 2025Alajuelense vs Cartaginés
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.