El lente de ‘La Nación’ captó lo ocurrido en el regreso de Andrés Carevic al Estadio Alejandro Morera Soto

Andrés Carevic salió contento con el empate entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés; así como al reencontrarse con el liguismo.

Andrés Carevic volvió a pisar la gramilla del Estadio Alejandro Morera Soto, solo que lo hizo como rival, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés, que acabó 0-0.

El técnico brumoso y extécnico de la Liga fue muy bien recibido por la afición rojinegra. El argentino fue el último entrenador que hizo campeón nacional a los manudos, en el ya lejano diciembre de 2020.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, intenso, duro, contra un gran equipo que viene en el primer lugar y planteamos el partido para ganarlo, pero fue muy disputado y al final de cuentas es un justo empate. Para nosotros es importante sumar en esta cancha complicada”, apuntó Andrés Carevic en la rueda de prensa.

El argentino también recibió una consulta sobre este retorno a la casa rojinegra.

“Después de casi dos años vuelvo al Morera Soto y estoy muy agradecido con Alajuelense, contento por volver y por el cariño de la gente, eso te da una satisfacción, regresar y que me traten con ese cariño, es muy satisfactorio”, citó.

Andrés Carevic se abrazó con diferentes personeros de la institución rojinegra, como se puede observar en estas imágenes captadas por el lente de La Nación.

Andrés Carevic saluda al utilero Wálter Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

Andrés Carevic se reencontró con Eduardo Rubinstein, uno de los psicólogos de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Aníbal Giammattei también saludó a Andrés Carevic. (Jose Cordero)

El fuerte abrazo entre Víctor Reyes y Andrés Carevic. (Jose Cordero)

