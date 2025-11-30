El Inter Miami avanza a su primera final de la MLS, con Carlos Alcaraz entregando un trofeo a Lionel Messi

El tenista español Carlos Alcaraz felicita al argentino Lionel Messi por la victoria del Inter Miami en la final de la Conferencia Este de la MLS.

En una noche mágica frente a sus aficionados, y con el tenista Carlos Alcaraz como “protagonista”, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y clasificó a la primera final de la liga norteamericana (MLS) de su historia.

El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación al convertir un triplete de goles, mientras su compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.

El equipo neoyorkino no pudo contar con el costarricense Alonso Martínez, quien sufrió una grave lesión jugando con la Selección de Costa Rica ante Haití.

Messi, que dio la asistencia del tanto de Silvetti, tendrá su primera oportunidad de coronarse campeón de la MLS en la final que se jugará el 6 de diciembre en la cancha del Inter.

Su rival será el vencedor del duelo que sostienen este sábado por la noche el San Diego FC de Hirving “Chucky” Lozano y el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

El triunfo le entregó al Inter su primer título de la Conferencia Este, que celebró a lo grande con los casi 22.000 aficionados en Fort Lauderdale (afueras de Miami) e invitados especiales como el español Carlos Alcaraz, que vibró con cada gol sentado detrás del banco de Javier Mascherano.

El número uno del tenis mundial le entregó después el trofeo de campeón del Este al capitán Messi.

“Hoy el club es campeón de conferencia, que no es un hecho menor, pero el plato gordo será el sábado”, recordó Mascherano. “Es el partido que soñábamos a inicios de temporada, una final en nuestra casa ante nuestra gente”.

En su sexta temporada de vida en la MLS, el Inter está a un paso de cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con el sonado fichaje de Messi a mediados de 2023.

“Tenemos una idea clara de hacer historia con este club (...) Yo vine a este club para ganar títulos”, declaró el argentino Rodrigo De Paul, última figura en unirse al proyecto procedente del Atlético de Madrid.

Triplete de Allende

En la vitrina del club copropiedad de David Beckham luce por ahora un trofeo de la Leagues Cup, logrado en 2023 tras la llegada de Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

El Inter dejó escapar un segundo título en la final de la Leagues Cup de agosto pero inesperadamente encontró su mejor forma en el cierre de esta extenuante temporada, sumando 30 tantos en ocho partidos jugados desde octubre.

Messi, principal artífice de esta explosión goleadora, cedió este sábado por una vez el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Tadeo Allende.

El atacante cordobés, cedido esta campaña por el Celta de Vigo, se ha erigido en el principal artillero del Inter, con ocho tantos en cinco partidos de playoffs, asumiendo el rol del uruguayo Luis Suárez, a quien Mascherano dejó por segunda vez como suplente.

El hat-trick de Allende arrancó al recibir en carrera un pase de Busquets desde su campo y marcando con un potente derechazo en el minuto 14.

El segundo tanto nació también de la inteligencia de juego del mediocampista español, que agarró desprevenidos a sus rivales al sacar rápidamente una falta tras una pequeña trifulca entre Messi y su compatriota Maxi Moralez.

Alba recibió la pelota en la banda izquierda y la envió al área neoyorquina, donde Allende (23′) cabeceó a la escuadra.

Busquets y Alba por último título

La felicidad en el Chase Stadium era absoluta cuando los visitantes descontaron con un cabezazo inapelable del estadounidense Justin Haak (37′).

La franquicia neoyorquina amenazaba con otra sorpresa como la de la semana pasada ante el Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular.

En el 66, el arquero argentino Rocco Ríos Novo salvó al Inter en un remate de Julián Fernández y un minuto después el joven Silvetti marcó el gol de la tranquilidad local tras una asistencia en el área de Messi.

Las gradas entraron después en éxtasis cuando Segovia (83′) anotó el cuarto tras un taconazo magistral de Alba y Allende (89′) completó la goleada en otro fulminante contragolpe.

Con este triunfo, Alba y Busquets tendrán la oportunidad de despedirse del fútbol pugnando por un trofeo.