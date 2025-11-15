Alonso Martínez deja un conmovedor mensaje tras la impactante lesión que lo saca del fútbol nueve meses

Alonso Martínez era una de las referencias ofensivas de la Selección de Costa Rica.

Alonso Martínez, delantero de la Selección de Costa Rica y el New York City de la MLS, brindó un mensaje en redes sociales luego de que se diera a conocer el viernes pasado su lesión que lo sacó del combinado patrio y del resto de la temporada de la MLS.

“De corazón, muchas gracias a todos por el apoyo, por los mensajes tan alentadores que me llegan, no tengo palabras para agradecer, que Dios les bendiga”, publicó en sus redes sociales.

Martínez sufrió un grave problema en su rodilla y deberá ser operado, además de que estará fuera por nueve meses.

“Tras la valoración clínica y los estudios realizados luego del partido ante Haití, se confirmó una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del jugador”, indicó la Fedefútbol, a través de su oficina de comunicación.

Alonso también se mostró agradecido con el departamento médico de su club y la Fedefútbol.

“Con la ayuda de Dios volveremos más fuertes; de eso no tengo duda”, concluyó.

El jugador ya se encuentra en Estados Unidos, en proceso de recuperación. El 2025 estaba siendo un gran año para el artillero, quien lleva 19 goles con su club en la MLS.