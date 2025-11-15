Fútbol

Alonso Martínez deja un conmovedor mensaje tras la impactante lesión que lo saca del fútbol nueve meses

Alonso Martínez publicó en sus redes sociales un sentido mensaje luego de su grave lesión

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Entenamiento de la Selección Nacional
Alonso Martínez era una de las referencias ofensivas de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alonso MartínezSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.