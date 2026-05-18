Puro Deporte

El ‘indescifrable’ planteamiento de Hernán Medford que un solo jugador despedazó en 45 minutos

Columna de opinión: En media final, Hernán Medford alardeó de que ningún periodista le había podido descifrar su táctica. Como si eso importara...

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Por Gustavo Jiménez
Aficionados forenses celebraron a lo grande, en la caravana del triunfo, la obtención del Campeonato Nacional
Hernán Medford acude a recoger su medalla de subcampeón, el sábado pasado tras perder la final ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

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