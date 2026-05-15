Hernán Medford reta a los periodistas: ‘A ver quién adivina’

Hernán Medford retó a los periodistas deportivos a descifrar cuál es la fórmula táctica que tiene a Saprissa hoy en la final ante Herediano, a las puertas de extender la definición del torneo a una Gran Final.

El timonel morado y Saprissa juegan este sábado a las 8 p. m. la vuelta de la final de segunda ronda contra Herediano, serie que de momento ganan 2-1 en el marcador global.

Medford recalcó que, desde febrero, cuando llegó al cuadro tibaseño, ningún periodista ha “descifrado” o analizado su planteamiento táctico, por lo que los invitó a adivinar, analizar y emitir un criterio cuando lo descubran.

“Esa es la metodología de juego que planteo yo. Nosotros tenemos una forma de pararnos, pero ningún periodista lo ha visto. Somos un equipo que se ha parado diferente a todos; ojalá se sienten, analicen y vean cómo nos paramos, a ver quién adivina”, afirmó.

“Ninguno me ha preguntado por qué Saprissa se para como se para... A veces se habla de fútbol, pero nadie se ha dado cuenta de cómo se para este equipo tácticamente; nadie me ha dicho”, externó.

Normalmente, Saprissa sale con cuatro zagueros, tres volantes centrales y tres jugadores ofensivos, pero Hernán expresó que quiere una mayor profundidad en el análisis hacia su plantel.

Respecto a la serie contra Herediano, el estratega fue enfático en que tiene al 99% de la planilla disponible y, aunque no quiso revelar si cuenta con Luis Javier Paradela, todo hace indicar que el cubano todavía no está listo para jugar.

Por otra parte, Medford informó que habló seriamente con sus jugadores para evitar expulsiones sin sentido, como la que sufrió Gerald Taylor, que dejó al Monstruo con 10 hombres en la ida, luego de que el jugador hiciera una señal obscena.

“Lo hemos hablado, yo ya les dije que si comienzo un partido con once jugadores pues espero terminarlo con once. Lo bueno es que los muchachos han reconocido los errores y saben en lo que han fallado, también saben que no puede seguir pasando”, explicó.

Saprissa tuvo varias ocasiones para castigar a Herediano en la ida, en esta Danny Carvajal despeja un centro ante la mirada de Yurguin Román y Tomás Rodríguez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Medford no dio pistas sobre su once, como suele ser lo tradicional en instancias finales.

“Hemos tenido muchas bajas por diferentes circunstancias; casi nunca he podido tener un equipo completo, pero me tiene tranquilo el nivel de todos los jugadores en estas instancias. El equipo ha rendido bien. Si uno rinde bien, tiene derecho a estar en la final. Ahora viene lo bonito; a este equipo nadie le va a regalar nada”, destacó.

El entrenador acotó que no adelantará si tomará en cuenta a Mariano Torres y Fidel Escobar desde el inicio, ya que ambos jugadores están disponibles luego de cumplir una sanción de tres partidos.

Por último, el Pelícano recalcó que, aunque la gramilla del Carlos Alvarado es sintética y más pequeña que la del Ricardo Saprissa, para ellos eso no es una excusa y saldrán a buscar el resultado que les permita entrar a la Gran Final para disputar el cetro nacional.

“Lo táctico es importante, cada entrenador tiene su sistema y estrategia. El gran porcentaje de éxito es lo que pueda aplicar el jugador, dependemos mucho de los jugadores. El 99% es los jugadores está disponible, hay un uno por ciento que no, pero eso me lo guardo para mí”, finalizó.