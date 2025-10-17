El golazo de Mariano Torres: ¿Hasta cuándo tanto reclamo? Dejen de llorar

Hay un meme que circula en redes sociales que dice algo así: “El que hizo el gol, a quién se lo hizo y los que lloran.” Eso es solo molestar —joda, dicen ahora—, pero parece que es una realidad.

Mariano Torres hizo un golazo, sencillamente una joya que hay que ver, admirar y comentar. Quien quiera, guarda el video, lo ve una y otra vez y, con el paso de los años, se lo muestra a sus nietos y les puede decir: “Vean, este señor era don Mariano Torres.”

Lo hizo Mariano; pudo ser Ronaldo Cisneros, Marcel Hernández, Cristopher Núñez, Jonathan McDonald, Gustavo Herrera o Creichel Pérez. Cualquiera que haga un gol como el que hizo Mariano hay que admirarlo, y punto.

Geancarlo Castro se lo marcó a Saprissa mientras jugaba con Santa Ana. Fue un raspepino, otra joya de gol, y fue comentado. Ahhh, pero hay gente que se molesta porque muchos dicen que el de Mariano debe ganar el premio Puskas (mejor gol del año), o por lo menos que lo propongan. Pero del tanto de Castro nadie dijo nada. Propónganlo también, denle reconocimiento y listo.

Anotó Mariano, y a muchos les dolió. Las redes sociales arden con comentarios: que fue un regalo de Alexandre Lezcano, que estaba muy adelantado, que Lezcano se dejó, que es un portero muy malo, que a Washington Ortega no se lo hace.

Hace unos años, Pablo Gabas hizo un golazo, y me acuerdo también de un pedazo de gol del argentino en México. Pablo hizo ese y muchos otros más. También le vi golazos a Izaguirre, a Paté, a Wilmer, a Claudio Jara, a la “Bala” Gómez, a Carlos “el Zorro” Hernández con la Liga y con la Selección, y también a Alejandro Alpízar y a Rolando Fonseca con Saprissa y con la Liga.

Pero nunca había visto tanta chimazón —¿o será envidia?— por el gol que anotó Mariano. Simplemente porque es Mariano. Tanto lo odian... y, ojo, si es así, que lo odian, es porque es buen jugador, y punto.

Invente Mariano, invente… 😮‍💨 pic.twitter.com/9F00sR6ijo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 16, 2025

Aclaro: no defiendo a Mariano, defiendo el buen fútbol. Aplaudo los golazos de quien sea, sin importar si la camiseta es morada, rojinegra, rojiamarilla, aurinegra o blanquiazul.

Los seguidores de la Liga están felices porque Ronaldo Cisneros hizo un gran gol contra Herediano. Sí, fue un golazo, y ojalá siga haciendo anotaciones de gran factura para el deleite de todos.

Aplausos para los buenos jugadores como Mariano Torres, y ojalá el fútbol le permita seguir un tiempo más en la cancha, aunque esto le duela a muchos, no a los aficionados, sino a los fanáticos.

