El futbolista tico que pasó de un abismo emocional a oportunidad insospechada en Belice

Dylan Carvajal cuenta desde Belice que ni siquiera estaba pensando en jugar fútbol, porque atravesaba un momento bastante difícil, no tanto en su carrera profesional como guardameta, sino en su vida personal.

Anímicamente se encontraba caído y cuenta que lo afectó mucho la muerte de su papá, algo que tuvo que afrontar cuando formó parte de Liga Deportiva Alajuelense.

“No lo pasé muy bien ahí; evidentemente tuve depresión, tuve cosas que a lo largo de mi vida han venido creciendo, pero gracias a Dios he podido luchar contra eso”, relató Dylan Carvajal en conversación con La Nación.

Después pasó por otros equipos y cuando menos lo esperaba, ni lo buscaba, le surgió una posibilidad de irse para Belice, donde se encuentra.

Todo empezó a partir de que un visor empezó a darle seguimiento tiempo atrás, en Dallas Cup, un torneo al que asistió con la Liga.

“Allá lo hicimos bastante bien y me venían viendo, evidentemente, a lo largo del torneo nacional con la U-20 de Alajuelense. Me estaban viendo, me llamaban y me escribían. Yo no hacía caso en ese momento porque tampoco tenía mucha cabeza para estar pensando en que ya podía tener todo en mis manos”, mencionó.

LEA MÁS: Belice vs. Costa Rica: La ‘Sele’ busca boleto a Copa Oro contra un rival en crisis

José Alexis Rojas le dio el contacto de la mamá del portero a quienes estaban interesados en él y de inmediato la llamaron.

Dylan Carvajal fue contratado este año por el Verdes en Belice. (Cortesía Dylan Carvajal/Fotografía)

En ese momento en el que ellos se contactan con el guardameta, él no estaba jugando fútbol, pues se encontraba de vacaciones, tratando de sanarse primeramente como persona.

Pero se puso a pensar en esa opción de irse a Belice, donde había estado unos cuatro años atrás con la Selección Sub-15 de Costa Rica, que se coronó campeona de Uncaf.

En ese equipo, Dylan Carvajal tenía como compañeros a Josimar Alcócer, Santiago van der Putten, Timothy Arias, Brandon Calderón, Jewisson Bennette, Creichel Pérez y John Ruiz, por citar algunos.

LEA MÁS: Alajuelense doblegó a FIFA: Explicación de cómo un club de Costa Rica le torció el brazo a la poderosa entidad

Aquella vez fue a Belice durante una semana, y otra cosa era ir para una estancia mayor, como legionario, pero le agradaba y sabía que tampoco era que estuviera sin ritmo. En realidad jugó varios meses en Guadalupe.

“Me vine acá y estoy hospedado en un hotel que es una finca grande y hay una casa enorme, que es una mansión. Tiene todo, es un tipo casa club de alto nivel. Con todo planificado, pues hablé con mi mamá y fue bastante difícil tomar una decisión porque, pues, me doy cuenta de que voy a ser papá... Y tengo 20 años.

”Entonces, no tenía cabeza para pensar en que iba a ser papá, en que quería volver a jugar fútbol y que ahora no es solamente volver a jugar fútbol, sino que ya en Primera División, en donde voy a luchar en Concacaf”, relató.

LEA MÁS: Así reacciona Alajuelense luego de ganar importante batalla a la FIFA sobre el Mundial de Clubes

La vitrina para él es importante, porque hasta se puede topar equipos de la MLS o clubes trascendentes en Concacaf, como Motagua o Alajuelense.

“Fue una decisión difícil en el entorno de todo, pero acá estoy. Al fin y al cabo, acá estoy, y ha sido bastante complicado acostumbrarse a vivir; pero el equipo me acopló bastante bien, sinceramente”, indicó.

Se encuentra con Bryan Mauricio Lozano, el hermano de Chucky Lozano, y jugó en Pumas, Atlanta y en Santos de Guápiles, pero solo por unos cuatro o cinco meses.

Dylan Carvajal afirma que los partidos en el fútbol de Belice son más intensos de lo que cualquiera pensaría. (Cortesía Dylan Carvajal/Fotografía)

“Ahora estoy con él acá, y me sorprende mucho, realmente. Llegué aquí el 6 de enero. A mí me contactaron el 3 de enero. Ya el 4, literalmente, estaba hablando con mi familia y en la noche empecé a hacer maletas. El 5 pasé todo el día con mi familia y ya, cuando había tomado la decisión, me enviaron un precontrato de Verdes. Acepté para un crecimiento personal y profesional”, apuntó.

LEA MÁS: ¡Bombazo en el Mundial de Clubes!: Alajuelense tenía razón sobre el Grupo Pachuca

En la liga de Belice llegan doce fechas disputadas y el costarricense Dylan Carvajal ha jugado seis partidos.

“He estado en varios importantes. Teníamos que ganar el partido pasado contra Port Layola, que es el clásico. No lo jugué y quedamos 0-0. Estuve en banca. Teníamos que ganarlo para clasificar a Concacaf, y ahora, como quedamos en empates, estamos obligados sí o sí a ganar este partido contra Belmopán, que es como un Herediano vs. Cartaginés, un clásico provincial”, subrayó.

También dijo que ya se acercan los play-offs y que el 26 de abril es la final del torneo en Belice, donde se juega un torneo bastante corto.

Pero mientras llega ese momento de definiciones, el tico Dylan Carvajal estará presente este viernes 21 de marzo, en el Estadio FFB, en Belmopán. Ahí verá el partido de ida del repechaje entre Belice y la Selección de Costa Rica, en la disputa del boleto por la Copa Oro.

El pulso de vuelta será el martes 25 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Nacional, en La Sabana.