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El fútbol colombiano también se ve sacudido por el terremoto

La programación del fútbol colombiano sufre modificaciones tras el terremoto que estremeció Colombia este lunes y dejó decenas de víctimas mortales

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Por AFP
Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto.
Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto. (GIOVANNY GALVEZ/AFP)







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