El fútbol colombiano también se ve sacudido por el terremoto

Este edificio colapsó en la ciudad de Manizales, tras el violento sismo que sacudió Colombia este 10 de agosto.

Bogotá, Colombia. Los partidos de la primera y segunda división del fútbol en Colombia fueron aplazados debido al fuerte terremoto que sacudió este lunes el país sudamericano, con un saldo preliminar de 69 muertos, informó el ente rector del balompié local.

El sismo se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Pereira, sedes de algunos de los nueve partidos que fueron postergados, en su mayoría, por un día, según la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Las principales afectaciones se han registrado en el oeste colombiano.

El departamento de Risaralda, del que Pereira es capital, es el más damnificado, con 40 muertos, según un balance de la AFP recogido a partir de autoridades locales.

En esa ciudad cafetera se preveía jugar este lunes el choque entre Deportivo Pereira y Atlético Junior, campeón de los dos últimos torneos.

La Dimayor aplazó de “manera indefinida” ese juego, mientras que los otros ocho se disputarán un día después de la fecha estipulada inicialmente.

Todos los encuentros -tres de primera división, seis de segunda categoría- corresponden a la cuarta jornada de los respectivos certámenes.

“Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”, indicó la entidad en una nota.

Colombia tiene previsto, además, celebrar esta semana dos duelos de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los principales torneos de clubes de Sudamérica.

La Conmebol, que organiza ambos certámenes, todavía no se ha pronunciado sobre la situación de esos cotejos, programados en el centro del país.

El martes, en Ibagué, Deportes Tolima recibirá a Independiente del Valle de Ecuador por la Libertadores, mientras que el miércoles Independiente Santa Fe hará lo mismo con River Plate de Argentina en Bogotá por la Sudamericana.

“La Dimayor y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial”, agregó el ente rector.