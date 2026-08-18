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El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri hasta 2030

El mediocampista Rodri llega al Barcelona, donde se topará con otros seis jugadores que ganaron el Mundial con España

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Por AFP
El internacional español Rodri posa con la camisa de su nuevo equipo, el FC Barcelona, durante la presentación de este 18 de agosto.
El internacional español Rodri posa con la camisa de su nuevo equipo, el FC Barcelona, durante la presentación de este 18 de agosto. (LLUIS GENE/AFP)







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