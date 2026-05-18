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El eterno Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial 2026

Croacia le apuesta a la experiencia de Luka Modrick, con 40 años, para el Mundial 2026

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Por AFP
Luka Modric, aquí en un amistoso entre Croacia y Brasil el pasado mes de marzo en Orlando.
Luka Modric, aquí en un amistoso entre Croacia y Brasil el pasado mes de marzo en Orlando. (MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)







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