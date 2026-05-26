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El equipo de fútbol profesional más antiguo del mundo logró el ascenso en Inglaterra

El Notts County fue fundado en 1862; 164 años después sigue siendo noticia en el fútbol de Inglaterra

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Por Isaac Vega
Notts County jugó la final en el estadio Wembley, hogar de la selección de Inglaterra.
Notts County jugó la final en el estadio Wembley, hogar de la selección de Inglaterra. (@efl/English Football League)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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