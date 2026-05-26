El equipo de fútbol profesional más antiguo del mundo logró el ascenso en Inglaterra

Notts County jugó la final en el estadio Wembley, hogar de la selección de Inglaterra.

El equipo de fútbol profesional más antiguo del mundo, el Notts County, logró el ascenso a la EFL League One (tercera división inglesa) tras vencer al Salford City FC.

En la cuarta división inglesa, los equipos ubicados entre la 4º y 7º posición, juegan los “Playoffs de Ascenso” para determinar al cuarto y último ascendido.

Tras 46 jornadas, los apodados como “Las Urracas” (The Magpies en inglés), finalizaron en la quinta posición de la tabla, lo que los clasificó a los playoffs.

En semifinales, vencieron al Chesterfield FC 1-0 y al Salford City FC (cuyos dueños son los exjugadores del Manchester United David Beckham y Gary Neville) 3-0 en la final.

Fundación

Partido entre Arsenal y Notts County el 13 de octubre de 1971. ( Getty Images/Getty Images)

El Notts County fue fundado en 1862 en Nottingham, esto lo convierte en el club de fútbol profesional más antiguo de la historia. A menudo se confunde con el Sheffield FC, que si bien se fundó en 1857, es un club amateur.

Los fundadores de Notts County se reunían en The Park, Nottingham, a jugar fútbol. Estas reuniones se consideran como los inicios del equipo.

En 1872 se jugó el primer partido internacional de la historia, entre las selecciones de Escocia e Inglaterra. Este juego tuvo la participación de Harwood Greenhalgh, lateral que jugaba en Notts.

En la temporada 1877-78, Notts County entró por primera vez a la FA Cup, perdieron las semifinales en 1883 y 1884.

En 1888 se convirtieron en uno de los 12 equipos fundadores de la English Football League (EFL).

Tres años después, en 1891, llegaron por primera vez a la final de la FA Cup, la cual perdieron 3-1 ante el Blackburn Rovers en el estadio de críquet Oval.

Tras descender en 1893, se convirtieron en el primer equipo de segunda división en ganar la FA Cup, en 1894, cuando derrotaron al Bolton Wanderers.

Historia reciente

En la temporada 2018-19, Notts County descendió al fútbol semiprofesional por primera vez en su historia y se mantuvieron en esta categoría hasta el 2023, cuando lograron el ascenso a la EFL League Two (cuarta categoría), tras derrotar al Chesterfield en penales.

Desde entonces, hasta el 25 de mayo de este año, Las Urracas jugaron la EFL League Two.

Títulos

Segunda División : 1896-97, 1913-14 y 1922-23.

: 1896-97, 1913-14 y 1922-23. Tercera División : 1997-98.

: 1997-98. Tercera División (Sur) : 1930-31 y 1949-50.

: 1930-31 y 1949-50. Cuarta División : 1970-71, 2009-10.

: 1970-71, 2009-10. FA Cup : 1894.

: 1894. Copa Anglo-Italiana: 1995.

Fuentes consultadas: Página oficial del club Notts County y FootballHistory.org.