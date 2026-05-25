Únase al nuevo canal de WhatsApp ‘La Nación Zona Mundialista’ y viva toda la emoción del Mundial 2026

Ahora usted puede recibir toda la información del Mundial 2026 -donde Messi llega a defender su título- en un solo canal de WhatsApp, a través de 'La Nación Zona Mundialista'.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y La Nación lo invita a contagiarse de la fiebre siguiente cada detalle a través de su nuevo canal de WhatsApp.

Como un servicio especial para sus lectores, este periódico creó Zona Mundialista, un espacio en WhatsApp totalmente gratuito. Tan solo necesita ingresar a este enlace y dejarse contagiar por la fiebre mundialista.

Al ingresar a este canal, recibirá diariamente la información más actualizada sobre la fiesta del fútbol que arrancará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

A través de Zona Mundialista, usted podrá enterarse de las noticias más importantes de última hora, los resultados, las reacciones, las mejores imágenes, y además podrá participar en sondeos para conocer su opinión sobre la fiesta que une al mundo.

El canal de WhatsApp 'La Nación Zona Mundialista' ofrecerá información diaria actualizada. (La Nación/La Nación)

El Mundial 2026 se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, tres sedes simultáneas por primera vez en la historia. También, por primera vez, serán 48 selecciones y 104 partidos, lo cual aumenta la actividad y la información a lo largo de las próximas semanas.

Bienvenido a Zona Mundialista de La Nación y sea parte del Mundial 2026.