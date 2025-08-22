Puro Deporte

El duro episodio que vivió Yerry Mina en el Barcelona de Lionel Messi: “Durante siete meses no me dirigió la palabra”

Yerry Mina explicó que Valverde no volvió a hablarle tras su primer día en el Barcelona, lo que motivó su salida del equipo

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El colombiano contó que sufrió en el Barcelona por la indiferencia de Valverde y terminó lesionado tras una entrada de Rakitic.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaYerry MinaLionel MessiColombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.