El contraste de Alajuelense: los jugadores con más protagonismo y los ‘olvidados’ del campeón

Alajuelense ganó el título 31 en el torneo nacional, con este, terminó la temporada con tres títulos: Recopa, Centroamericana y torneo nacional.

Tras una temporada histórica para Liga Deportiva Alajuelense, con el tricampeonato centroamericano y la ansiada 31 en el Torneo Apertura 2025, hay jugadores que se consolidaron como titulares y otros que perdieron protagonismo.

La distribución de minutos en Alajuelense incluye las tres competiciones oficiales: el certamen de Apertura (cuya final le ganaron a Saprissa), la Copa Centroamericana y la Recopa 2025.

Primero, la Recopa enfrentó al Club Sport Herediano y Alajuelense el pasado 20 de julio; este fue el primer título en juego del semestre, el cual ganó el cuadro rojinegro gracias a la anotación de Alexis Gamboa. La distribución de minutos para el partido fue la siguiente::

Washington Ortega: jugó los 90 minutos.

Alexis Gamboa: 90 minutos.

Santiago van der Putten: 90 minutos.

Aarón Salazar: 90 minutos.

Fernando Piñar: 90 minutos.

John Paul Ruiz: 90 minutos.

Alejandro Bran:74 minutos.

Creichel Pérez: ingresó para jugar 27 minutos.

Celso Borges: 63 minutos.

Deylan Aguilar: ingresó igual que Creichel para jugar 27 minutos.

Jeison Lucumí: 74 minutos.

Joel Campbell: 16 minutos.

Anthony Hernández: jugó 84 minutos y salió por Campbell.

Isaac Badilla: entró y jugó 16 minutos.

Kenyel Michel: jugó 63 minutos.

Con la victoria en la Recopa, se inició una temporada de ensueño con los triunfos en la Copa Centroamericana y el torneo de Apertura. Aquí es donde el cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez tuvo que balancear cargas, pero también elegir algunos para tener más participación y otros eternos compañeros del banquillo.

Elián Quesada llegó a la Liga con la idea de ser uno de los jugadores más importantes del equipo tras su experiencia europea, sin embargo, con el paso del tiempo esa idea se esfumó, tras perder el puesto ante Ronald Matarrita y John Paul Ruiz. Para ponerlo en perspectiva, Quesada acumuló solo 63 minutos jugados en la Copa Centroamericana, mientras que Matarrita jugó 417 minutos.

En el torneo nacional, Elián acumuló 107 minutos distribuidos en solo tres juegos, a pesar de ser convocado para 10 encuentros.

En la misma posición, Matarrita jugó 15 partidos y acumuló 1.079 minutos, superando de manera abismal los números del canterano del Arsenal.

Otro caso es Diego Campos: el año anterior fue protagonista en el conjunto manudo e incluso ganó el Jugador Más Valioso de la Copa Centroamericana 2024. Este año fue todo lo contrario, pues Campos sufrió un bajón de rendimiento que lo llevó a pasar de titular indiscutible a suplente.

Durante el torneo nacional, jugó 12 partidos con un total de 440 minutos y en Copa Centroamericana disputó 9 partidos pero acumuló más minutos, en total 470.

Creichel Pérez inició el torneo como titular indiscutible y tras una polémica (aquel episodio de “La Cali”) comenzó a jugar menos; después consiguió recuperar el nivel al final del torneo, pero no recuperó la titularidad total.

En los equipos profesionales, el cuerpo técnico, el preparador físico y los encargados médicos revisan muy bien la cantidad de minutos para ver quiénes podrían estar más expuestos a sobrecargas o lesiones.

Por supuesto que las decisiones sobre quién juega no corresponden solo a una cifra; el ojo del entrenador sabe quién anda mejor, quién responde bajo presión o cuál novato ya está listo para dar el salto.

La distribución total de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense en todas las competiciones se dividió de la siguiente manera: