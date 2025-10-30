El cielo ardió en Buenos Aires: vea el espectacular recibimiento en partido de la Copa Libertadores que se hizo viral

Aficionados de Racing montaron un espectáculo de pirotecnia en el estadio El Cilindro antes del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Racing Club de Argentina y Flamengo de Brasil se enfrentaron este miércoles 29 de octubre en la semifinal de la Copa Libertadores, pero antes del partido hubo una escena que ya le está dando la vuelta al mundo.

Los aficionados locales montaron un impresionante recibimiento con pólvora en el estadio Juan Domingo Perón, conocido como El Cilindro de Avellaneda, en la capital argentina Buenos Aires. No se trató de unas cuantas bengalas, sino de miles de personas lanzando pequeños cohetes al mismo tiempo, que llenaron por completo el cielo.

Según se aprecia en las imágenes, jugadores de ambos equipos esperaron en el túnel mientras el estadio quedaba prácticamente a oscuras en medio de la algarabía de los seguidores de la Academia.

Finalmente, ambos equipos y los árbitros saltaron a la cancha, pero no se podía ver muy bien debido a la densa capa de humo, que tardó varios minutos en disolverse.

Jugadores de Racing y Flamengo participaron en un breve acto en contra del racismo, antes del partido por la Copa Libertadores. En ese momento el estadio Cilindro todavía estaba lleno de humo. (LUIS ROBAYO/AFP)

Fue un recibimiento espectacular que de inmediato se hizo viral. Incluso, el partido tuvo que atrasarse 25 minutos, en parte mientras se disipaba la pólvora y también por un atraso en el bus que transportaba a los brasileños.

Eso sí, en el plano deportivo de nada le sirvió el espectáculo a Racing, porque Flamengo amarró un empate 0 a 0 que les terminó dando el boleto a la final, gracias al 1-0 de la ida.

Ahora los cariocas esperan rival en la otra semifinal, que disputarán este jueves la Liga de Quito y Palmeiras, con ventaja de 3-0 en la ida para los ecuatorianos.

La final se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Este fue el recibimiento:

Este es otro ángulo del impresionante momento.

Así se vio dentro de la ciudad de Buenos Aires: