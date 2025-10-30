Puro Deporte

El cielo ardió en Buenos Aires: vea el espectacular recibimiento en partido de la Copa Libertadores que se hizo viral

Un partido de la Copa Libertadores inició con un impresionante recibimiento que hizo arder el cielo de Buenos Aires

Por Esteban Valverde
Aficionados de Racing montaron un espectáculo de pirotecnia en el estadio El Cilindro antes del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores.
Aficionados de Racing montaron un espectáculo de pirotecnia en el estadio El Cilindro antes del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores. (JUAN MABROMATA/AFP)







