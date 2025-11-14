El Caribe rumbo al Mundial 2026: Curazao da la gran sorpresa ante los favoritos Jamaica y Trinidad

Juninho Bacuna es una de las figuras de Curazao, que está a las puertas de convertirse en un representante del Caribe en el Mundial 2026.

El Caribe tendrá al menos un representante en el próximo Mundial 2026 y Curazao está dando la sorpresa por encima de los dos grandes favoritos del grupo, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Curazao hizo los deberes en esta quinta jornada, al visitar a la débil Bermudas, que ha perdido todos sus partidos. Los curazoleños se impusieron con facilidad 0-7 y sumaron tres puntos más, para quedar en el primer lugar de la tabla con 11 puntos.

Por su parte, Jamaica y Trinidad empataron 1-1 y se hicieron daño mutuamente. Los jamaiquinos quedan en el segundo lugar de la cuadrangular, con 10 unidades, mientras los trinitenses quedaron eliminados con apenas seis puntos.

Para la última fecha, Jamaica será local ante Curazao en una auténtica final. A los Reggae Boys solo les servirá una victoria, mientras que los visitantes podrán celebrar incluso un empate y por supuesto también con la victoria.

Curazao busca el primer Mundial de toda su historia, aprovechando la amplia ventana de 48 países. Por su parte, los jamaiquinos van en busca de su segunda Copa, luego de participar en la edición de Francia 98.

En tanto, Trinidad se quedará con las ganas de obtener el boleto por segunda vez, tras su presencia en Alemania 2006.

Curazao se dio el festín en Bermudas desde que Leandro Bacuna abrió el marcador al minuto 6 de penal. Juninho Bacuna (32), Jordi Paulina (48 y 63), Sontje Hansen (59), Arjany Martha (82) y Roshon van Eijima (90+2) completaron la paliza.

En Kingston, Renaldo Cephas puso a ganar a los de casa al minuto 53, pero Kevin Molino puso el 1-1 definitivo al 83. Ese gol finalmente no ayudó en nada a Trinidad, pero sí le dio una mano a Curazao.

El Caribe tendrá al menos un representante en el Mundial, pero podrían ser más dependiendo de lo que hagan Surinam y Haití en los otros grupos.