El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en el grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Jamaica y Curazao protagonizarán un partido de infarto en el cierre del grupo B en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
Jamaica buscará en su casa el pase al Mundial; Trinidad y Tobago ya quedó eliminada.
Jamaica buscará en su casa el pase al Mundial; Trinidad y Tobago ya quedó eliminada. (Concacaf.com/Concacaf.com)







