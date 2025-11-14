El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en el grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Jamaica buscará en su casa el pase al Mundial; Trinidad y Tobago ya quedó eliminada.

¿Curazao o Jamaica? Una de estas dos selecciones obtendrá el boleto directo al Mundial. Y eso se definirá en un partido entre ellos, en el cierre del grupo B de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

Más emocionante imposible... A falta de una fecha, Curazao lidera el grupo B con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10 y ya se encuentran eliminadas las selecciones de Trinidad y Tobago con 6 unidades y Bermudas sin puntos.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres boletos directos al Mundial para quien finalice líder de cada grupo (A, B y C), y los dos mejores segundos lugares irán a una repesca intercontinental que se disputará en marzo.

¿Curazao o Jamaica? El martes, uno de los dos accederá directo al Mundial y es muy posible que la otra selección vaya al repechaje.

Vea el grupo B en Concacaf

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de un solo partido para que todo se defina. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Últimos partidos: 18 de noviembre

Jamaica vs. Curazao, 7 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Bermudas, 7 p. m.