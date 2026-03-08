Puro Deporte

El británico Russell gana el GP de Australia, primera carrera del año de F1

La F1 empezó su nueva temporada en el GP de Australia con una escudería Mercedes imponente

Por AFP
George Russell (derecha) celebra la victoria en el GP de Australia de Fórmula 1 junto a su compañero Kimi Antonelli de la escudería Mercedes.
George Russell (derecha) celebra la victoria en el GP de Australia de Fórmula 1 junto a su compañero Kimi Antonelli de la escudería Mercedes. (WILLIAM WEST/AFP)







