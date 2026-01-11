Puro Deporte

El Barcelona vence al Real Madrid y revalida la Supercopa de España

En un partido lleno de goles, el Barcelona ganó el primer título del año al dejarse la Supercopa ante su archirrival, Real Madrid

EscucharEscuchar
Por AFP
Los jugadores del Barcelona celebran luego de vencer al Real Madrid en la Supercopa de España, en Arabia Saudita.
Los jugadores del Barcelona celebran luego de vencer al Real Madrid en la Supercopa de España, en Arabia Saudita. (FADEL SENNA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridBarcelonaFútbol EspañolLiga EspañolaSupercopa de España
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.