El Barcelona torpedea al Submarino Amarillo con una exhibición de Yamal

El triplete de Lamine Yamal ante el Villarreal permite al Barcelona distanciarse más al frente de la Liga Española

Por AFP
El delantero del Barcelona Lamine Yamal anota aquí su tercer gol ante el Villarreal en el Camp Nou por la Liga Española.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal anota aquí su tercer gol ante el Villarreal en el Camp Nou por la Liga Española.







