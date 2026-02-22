Puro Deporte

El Barcelona no da pie a la sorpresa y se vuelve a poner líder de la Liga Española

El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid para volver a ponerse al frente de la tabla en España

Por AFP
Fermín López celebra el tercer gol del Barcelona ante el Levante, para una victoria que devuelve a los azulgrana a la cima de la Liga Española.
Fermín López celebra el tercer gol del Barcelona ante el Levante, para una victoria que devuelve a los azulgrana a la cima de la Liga Española. (JOSEP LAGO/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

