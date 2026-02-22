El Barcelona no da pie a la sorpresa y se vuelve a poner líder de la Liga Española

Fermín López celebra el tercer gol del Barcelona ante el Levante, para una victoria que devuelve a los azulgrana a la cima de la Liga Española.

Barcelona, España. Serio y efectivo contra el Levante (3-0) en el Camp Nou, el FC Barcelona aprovechó este domingo la derrota del Real Madrid la víspera ante Osasuna (2-1) para recuperar la primera posición de la Liga Española.

A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García (1′, 15′), el Barça (1º, 61 puntos) impuso la lógica para superar al recién ascendido conjunto granota (19º, 18 puntos), después de dos reveses consecutivos ante Atlético de Madrid (4-0) y Girona (2-1).

El joven centrocampista catalán Marc Bernal, autor de su segundo gol como profesional, abrió el marcador al rematar un buen centro de Eric García (4′, 1-0), antes de que el capitán Frenkie de Jong, a pase de Joao Cancelo, doblase la ventaja (32′, 2-0).

Tras salir desde el banco en el segundo tiempo, el eléctrico Fermín López firmó el tercero con un soberbio disparo desde fuera del área (81′, 3-0).

Ahora los catalanes superan por un punto al Real Madrid, que se queda en la segunda casilla con 60 unidades luego de 25 jornadas.

Sin embargo, los puntos perdidos en Girona en la anterior fecha podrían costar caro al Barcelona, que afronta ahora un reto montañoso al recibir al Villarreal (3º) y visitar al Athletic de Bilbao (8º) en Liga, con entre medias la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

“Sabemos que no es fácil recuperarse de dos derrotas tan duras, especialmente ante el Atlético, fue un momento realmente malo para nosotros, y también en Girona, pero al final hoy hemos dado una buena respuesta y eso es lo que quería ver del equipo”, declaró el técnico Hansi Flick en la conferencia de prensa posterior al partido.

El Barcelona espera contar para entonces con la autorización del Ayuntamiento para aumentar el aforo permitido en el Camp Nou, está disminuido por las obras de remodelación.