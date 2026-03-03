Puro Deporte

El Barcelona se queda a un gol de la remontada ante el Atlético por la Copa del Rey

El Barcelona estuvo muy cerca de igualar una serie que tenía cuesta arriba ante el Atlético en las semifinales de Copa del Rey

Por AFP
Raphinha aplaude a la afición al final del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por la Copa del Rey, donde los catalanes se quedaron a un gol de la remontada.
Raphinha aplaude a la afición al final del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por la Copa del Rey, donde los catalanes se quedaron a un gol de la remontada. (JOSEP LAGO/AFP)







