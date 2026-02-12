Atlético de Madrid humilla al Barcelona y se acerca a la final de la Copa del Rey

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebra con todo uno de los goles en la paliza de su equipo ante el Barcelona por la Copa del Rey.

Madrid, España. El Atlético de Madrid dio un paso de gigante para disputar la final de la Copa del Rey al golear este jueves por 4-0 al FC Barcelona, que deberá apelar a la épica para remontar la eliminatoria en el Camp Nou.

Un tremendo error del cancerbero Joan García, que no controló el balón con el pie tras un pase sencillo de Eric García (7′), significó el primer gol de los hombres del Cholo Simeone.

Luego, el francés Antoine Griezmann (14′) y el nigeriano Ademola Lookman (33′) ampliaron la diferencia en el Metropolitano, antes de que el argentino Julián Álvarez (45+2′) volviera a ver portería once partidos después.

De manera sorprendente, el VAR revisó durante más de cinco minutos un gol de Pau Cubarsí (52′), que acabó siendo anulado por fuera de juego del polaco Robert Lewandowski.

Ya en el último tramo, el conjunto culé se quedó con uno menos por la expulsión por roja directa a Eric García (84′) por una entrada a destiempo a Álex Baena.

Con este triunfo, el Atlético se adjudicó muchas opciones de jugar la final contra el vencedor de la eliminatoria entre el Athletic Club y la Real Sociedad, con victoria de estos últimos en la ida en San Mamés (1-0).

“Creo que nuestra gente necesita estos partidos. Viene hace años empujando, estando siempre presente. Necesita partidos importantes”, afirmó Diego Simeone al final del choque.

Los pupilos de Diego Simeone zarandearon desde el inicio a un Barça irreconocible que tardó más de media en hora en entrar en el juego.

El entrenador Hansi Flick declaró que su equipo seguirá luchando por la eliminatoria: “No hemos jugado bien. Tenemos que ir al segundo partido. Será muy difícil pero vamos a pelearlo”.

El duelo de vuelta será el martes 3 de marzo en el Camp Nou. El Barcelona es el campeón defensor de este torneo, tras ganarle la final del 2025 al Real Madrid, que ya quedó eliminado de esta edición.