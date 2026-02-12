Puro Deporte

Atlético de Madrid humilla al Barcelona y se acerca a la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid fue una aplanadora ante el Barcelona y deja muy encaminada la semifinal de la Copa del Rey

Por AFP
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebra con todo uno de los goles en la paliza de su equipo ante el Barcelona por la Copa del Rey.
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebra con todo uno de los goles en la paliza de su equipo ante el Barcelona por la Copa del Rey. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







