Vea el increíble ‘horror’ del arquero del Barcelona, que pierde por goleada ante el Atlético de Madrid

Cuando el arquero se equivoca, la vas a buscar al fondo de la red. Error de Joan García para el 1-0 de Atlético Madrid. pic.twitter.com/aXBjXMDt9N

El FC Barcelona, flamante líder de la Liga Española pierde por goleada 4-0 ante el Atlético de Madrid, por el juego de ida de las semifinales de Copa del Rey.

Gran culpa la tiene el meta Joan García, quien cometió un error garrafal al minuto seis que le permitió a los colchoneros abrir el marcador.

Erick García devolvió el balón a su guardameta, quien dejó pasar el balón debajo de su pie, y se fue al fondo de los cordeles, de acuerdo al informe oficial del compromiso.

El Atlético de Madrid arrolló al Barcelona en la primera parte, al marcarle cuatro goles. Además del error imperdonable del autogol de Erick García, anotaron Antoine Griezmann al minuto 14, Ademola Lookman al minuto 33 y Julián Alvarez a 45-2.

El partido aún se mantiene en trámite, en la parte final de la segunda parte.