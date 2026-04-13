El Barcelona se encomienda a la magia de Lamine para remontar ante el Atlético

Los jugadores del Barcelona participan en la última sesión de entrenamiento antes de enfrentar al Atlético de Madrid por la Champions League.

Madrid, España. Obligado a remontar un 2-0 en contra, el Barcelona mira con esperanza a su joven astro Lamine Yamal de cara a la vuelta de cuartos de final de Champions, el martes contra el Atlético de Madrid.

El duelo se realizará en el estadio Rihad Air-Metropolitano, de la capital española, a la 1 p. m. hora de Costa Rica.

“Creo que será un partido de 90 minutos, o más, porque estamos seguros de que no está acabado y creo que la remontada es muy posible. Para esto estamos aquí”, aseguró este lunes Yamal.

Los goles del argentino Julián Álvarez (45′) y del noruego Alexander Sortloth (70′) dieron una victoria al Atlético que el Barça espera poder revertir en el Metropolitano.

“Lo dejaremos todo por este escudo”, añadió Lamine, cuya magia tendrá que aparecer en Madrid como apareció el sábado en el derbi de LaLiga contra el Espanyol.

El joven delantero azulgrana dio dos asistencias, marcó el tercer gol e inició la jugada del cuarto en el contundente triunfo 4-1 sobre los pericos, en el que fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

La victoria no sólo asestó un golpe casi definitivo al campeonato español, que el Barça está cerca de revalidar, sino que insufló moral a hinchas y equipo.

Los aficionados barcelonistas acabaron despidiendo a su equipo con gritos de “¡Sí se puede!” de cara al encuentro contra el Atlético en el que esperan de nuevo la magia de Lamine.

‘El mejor en el uno contra uno’

El astro azulgrana es el máximo goleador de su equipo con 22 goles en 43 partidos en lo que va de temporada, a lo que hay que añadir 18 asistencias.

Lamine ya ha superado los 18 tantos que marcó en toda la temporada pasada en 55 encuentros y está cerca de las 25 asistencias que sirvió.

“Es el mejor del mundo ahora mismo en situaciones de uno contra uno y, por supuesto, tenemos que ayudarle”, dijo este lunes el entrenador del Barça, Hansi Flick.

“Lo que hace es increíble”, había afirmado ya Flick el martes pasado, para el que Lamine es un imprescindible.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en la sesión de los colchoneros este lunes. (JAVIER SORIANO/AFP)

“No creo que recaiga todo sobre mí, pero bueno, si pasa, tampoco me importaría”, dijo Lamine este lunes, consciente de que muchos ojos están puestos en él.

“Desde pequeño, he tenido que asumir más responsabilidades de las que me tocaban, entonces estoy un poco acostumbrado”, recordó.

El joven delantero azulgrana tiene, además, fijada la Copa de Europa como uno de sus grandes objetivos.

El Barça levantó la “Orejona” por última vez en 2015 y sus opciones pasan ahora por una remontada en un Metropolitano, que no se le ha dado mal en los últimos tiempos.

En sus últimas diez visitas al feudo rojiblanco, el Barça ha ganado en siete ocasiones, las cinco últimas de forma consecutiva.

A favor del Atlético figura que los colchoneros no han perdido el partido en casa en ninguna de las 20 eliminatorias europeas que han jugado con Diego Pablo Simeone al frente del equipo.

El Atlético suele tener, además, bien controlado a Lamine con lo que el joven delantero azulgrana sólo ha podido marcarle un gol en diez encuentros.

Este martes, el PSG -actual campeón- también visita al Liverpool, con el marcador de la ida 2-0 a favor de los franceses.

Los cuartos de final se completan el miércoles con los partidos Bayern Múnich-Real Madrid (ventaja alemana 2-1) y Arsenal-Sporting de Lisboa (ventaja inglesa 1-0).