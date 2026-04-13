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El Barcelona se encomienda a la magia de Lamine para remontar ante el Atlético

Esta semana se disputan los partidos de vuelta de cuartos de final de la Champions League y en una de las series el Barcelona llega obligado

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Por AFP
Los jugadores del Barcelona participan en la última sesión de entrenamiento antes de enfrentar al Atlético de Madrid por la Champions League.
Los jugadores del Barcelona participan en la última sesión de entrenamiento antes de enfrentar al Atlético de Madrid por la Champions League. (THOMAS COEX/AFP)







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