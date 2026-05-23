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El Barcelona gana su cuarta Champions femenina

El Barcelona se dejó el título de la Champions Femenina ante el Lyon, el equipo más ganador en la historia del torneo

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Por AFP
La jugadora del Barcelona Ewa Pajor celebra tras vencer al Lyon en Noruega, en la final de la Champions Femenina.
La jugadora del Barcelona Ewa Pajor celebra tras vencer al Lyon en Noruega, en la final de la Champions Femenina. (ANNIKA BYRDE/NTB via AFP)







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