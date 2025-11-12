Puro Deporte

¡Orgullo de Costa Rica! Sheika Scott puso a temblar al Real Madrid en la Champions League femenina

La jugadora costarricense Sheika Scott fue decisiva para el Paris FC en la tercera jornada de la Champions League femenina

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sheika ScottParis FCChampions League Femenina
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.