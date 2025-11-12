¡Orgullo de Costa Rica! Sheika Scott puso a temblar al Real Madrid en la Champions League femenina

La exdelantera de Liga Deportiva Alajuelense, Sheika Scott, se lució este martes en su segundo partido de la Champions League Femenina, al protagonizar la jugada clave para su equipo, el París FC, que logró un gran resultado como visitante ante el Real Madrid.

Sheika, quien inició el partido como suplente, ingresó al minuto 25 en sustitución de la lesionada Océane Picard y fue determinante con su velocidad y manejo del balón, que pusieron en jaque a la defensa española.

Al minuto 38 del primer tiempo, la costarricense encabezó un contragolpe y, al recibir un balón en el área, cuando intentó driblar a una rival, fue derribada por la sueca Filippa Angeldahl. La árbitra central decretó la pena máxima ante la clara falta.

Sheika Scott aprovechó su velocidad y regate, cualidades que fueron un dolor de cabeza para la defensa del Real Madrid. El cuadro merengue igualó 1-1 en casa ante el Paris FC. (La Nación/Fotografía: UEFA)

La jugada se puede observar al minuto seis con cinco segundos (6:05) en el video del resumen del compromiso.

La encargada de ejecutar el penal fue la francesa Lorena Azaró, quien marcó el 0-1 al minuto 39 en el estadio Alfredo Di Stéfano, en un resultado sorpresivo para las visitantes.

En la segunda parte, el Real Madrid tomó el control de las acciones; sin embargo, las francesas lograron mantener a raya la ofensiva local hasta el minuto 90+8, cuando la escocesa Caroline Weir anotó de un zurdazo el 1-1, salvando el invicto de las españolas en un compromiso muy disputado.

Sheika, por su parte, debido al esfuerzo y a las constantes corridas en los contragolpes de su equipo, fue sustituida al minuto 74 por la francesa Hawa Sangaré, tras una destacada presentación.

Sheika Scott, del Paris FC, estuvo muy participativa en el compromiso de la Champions League Femenina, ante el Real Madrid. (La Nación/Fotografía: UEFA)

La nacional se viene recuperando de una lesión en la pantorrilla, por lo que no estuvo disponible en los compromisos anteriores de su equipo, indicó la periodista Dio Jiménez, de la página de Facebook Just Soccer CR.

La costarricense de 19 años disputó su segundo partido de Champions, luego de haber jugado el pasado 11 de setiembre frente al Austria Viena, en el empate 0-0, y este martes ante el Real Madrid.

El próximo compromiso del París FC en Champions League será en casa ante el Benfica, el miércoles 19 de noviembre.

El conjunto parisino se ubica en el puesto 13, con dos puntos, entre las 18 escuadras participantes en la Champions League Femenina. Las francesas aún no conocen la victoria en el torneo.