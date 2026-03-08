Puro Deporte

El Barcelona apaga sus penas de la Copa conquistando San Mamés en la Liga Española

Un gol de Lamine Yamal dio la victoria al Barcelona, que sigue al frente de la Liga Española

Por AFP
Lamine Yamal celebra el gol que le dio la victoria al Barcelona ante el Athletic de Bilbao por la Liga Española.
Lamine Yamal celebra el gol que le dio la victoria al Barcelona ante el Athletic de Bilbao por la Liga Española. (ANDER GILLENEA/AFP)







