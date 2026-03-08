El Barcelona apaga sus penas de la Copa conquistando San Mamés en la Liga Española

Lamine Yamal celebra el gol que le dio la victoria al Barcelona ante el Athletic de Bilbao por la Liga Española.

Bilbao, España. El FC Barcelona, eliminado entre semana en semifinales de Copa del Rey, ahogó sus penas este sábado con una victoria que puede valer su peso en oro en San Mamés ante el Athletic Club (1-0), con un golazo de Lamine Yamal.

El partido estelar de esta 27ª fecha del campeonato español, un clásico entre dos equipos que siempre han estado en primera y que han protagonizado varias finales de Copa y Supercopa en los últimos años, respondió a las expectativas por su intensidad, igualdad y ocasiones en ambas porterías.

Desde que en el segundo 19 tras el pitido inicial el barcelonista Joao Cancelo, en un intento fallido de despeje, estrelló un balón en el larguero del arco defendido por su compañero Joan García, hasta prácticamente el final del partido se mantuvo emoción.

Pero la calidad técnica del astro culé Lamine Yamal resultó decisiva, cuando el extremo internacional español se sacó un disparo con rosca con la zurda desde dentro del área que quitó las telarañas al arco de su compañero en la Roja Unai Simón (68′).

El gol supuso un mazazo moral para el equipo local, también eliminado entre semana en la antesala de la final de Copa ante la Real Sociedad, y que hasta ese momento había sabido contener a los hombres de Hansi Flick e incluso poner en aprietos a su zaga.

El técnico alemán del Barça realizó rotaciones, con la vista puesta en el partido del martes ante el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones. Como resultado, su equipo firmó una primera parte inconexa, generando pocas ocasiones y muy lejos de su mejor versión fluida en ataque.

Al final, los tres puntos mantienen al Barça en lo más alto de la tabla con cuatro unidades sobre el Real Madrid, que había ganado el viernes 2-1 en Vigo al Celta, gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde en el tiempo de descuento.

Tercero en la tabla a 13 puntos del Barça aparece el Atlético de Madrid tras su victoria 3-2 en el Metropolitano ante la Real Sociedad en otro intenso y vistoso duelo que dio medida de lo que se podrá ver el 18 de abril en la final de la Copa del Rey entre ambos equipos.