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El anfitrión Canadá rescata un empate histórico ante Bosnia-Herzegovina en su debut en el Mundial 2026

Bosnia fue un rival duro para Canadá en el primer partido del grupo B por el Mundial 2026

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Por AFP
El defensor canadiense Derek Cornelius (izq.) disputa el balón en las alturas contra Samen Bazdar, de Bosnia-Herzegovina, durante el empate en Toronto por el Mundial 2026.
El defensor canadiense Derek Cornelius (izq.) disputa el balón en las alturas con Samen Bazdar, de Bosnia-Herzegovina, durante el empate en Toronto por el Mundial 2026. (COLE BURSTON/AFP)







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