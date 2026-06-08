Ecuador llega al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos invicto

Jonathan Franco, de Guatemala, y Jeremy Arévalo, de Ecuador, disputan el balón en el amistoso antes del Mundial 2026 disputado en el estadio ScottsMiracle-Gro de Columbus.

Columbus, Ohio. Ecuador goleó 3-0 a Guatemala en un amistoso jugado este domingo en Columbus y cerró su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, al que llegará invicto desde 2024.

“Mañana ya arranca la semana mundialista” para el combinado de la mitad del mundo, expresó su técnico, el argentino Sebastián Beccacece, quien lidera un proceso que lleva 22 meses.

Dijo que “queremos de corazón y de amor dar lo mejor para que Ecuador tenga su mejor Mundial”.

Con el fácil triunfo sobre los chapines, la Tricolor acumuló ocho victorias y once empates en línea en cotejos por las eliminatorias sudamericanas y de preparación para la Copa del Mundo.

Así quedó lista para enfrentar el 14 de junio a Costa de Marfil por el Grupo E, integrado también por Curazao y Alemania.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un grupo que es muy exigente y muy competitivo, que creo que le hace bien al Ecuador”, añadió el timonel argentino.

Ecuador, que será de las selecciones más jóvenes del torneo, selló pasaporte para su quinta Copa como segundo de Sudamérica con 29 puntos, detrás del Argentina (con 38) y al que venció 1-0 en sptiembre de 2025 al terminar la carrera regional para la competición norteamericana.

Para la paliza a Guatemala en Columbus, donde montó su cuartel mundialista, convirtieron Jordy Caicedo (19′, de penal), Nilson Angulo (73′) y Pervis Estupiñán (78′).

“Este es un partido que nos da confianza de cara al Mundial”, dijo Estupiñán, quien se mostró “contento por el trabajo de todo el equipo”.

“Sabemos que (en el Mundial) no va a ser fácil, pero si nos acostumbramos siempre a ganar creo que vamos a estar más cerca del objetivo” de mejorar el papel cumplido en Alemania 2006, donde Ecuador alcanzó los octavos de final.