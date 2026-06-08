Puro Deporte

Ecuador llega al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos invicto

La Selección de Ecuador goleó a Guatemala en su último amistoso y llega con buenas sensaciones al Mundial 2026

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Por AFP
Jonathan Franco, de Guatemala, y Jeremy Arévalo, de Ecuador, disputan el balón en el amistoso antes del Mundial 2026 disputado en el estadio ScottsMiracle-Gro de Columbus.
Jonathan Franco, de Guatemala, y Jeremy Arévalo, de Ecuador, disputan el balón en el amistoso antes del Mundial 2026 disputado en el estadio ScottsMiracle-Gro de Columbus. (KIRK IRWIN/Getty Images via AFP)







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