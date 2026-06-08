Brasil confirma lesión de jugador y hace un cambio en su lista para el Mundial 2026

El jugador brasileño Wesley abandona el terreno con una lesión que lo saca del Mundial 2026, el pasado 6 de junio en el amistoso ante Egipto realizado en el Huntington Bank Field de Cleveland. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)

Newark, Estados Unidos. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó este domingo que el lateral Wesley, quien sufrió una lesión muscular, será reemplazado por el volante Éderson en el plantel para el Mundial 2026 que se inicia el jueves.

El lateral derecho de la Roma, de 22 años, sufrió una molestia el sábado durante el último amistoso de Brasil antes de la Copa del Mundo, que se saldó con victoria 2-1 ante Egipto, y salió llorando del campo.

Wesley se hizo este domingo una resonancia magnética que “constató lesión muscular en el músculo aductor del muslo izquierdo”, informó la CBF en un comunicado.

“Frente al diagnóstico, la CBF anuncia la convocatoria del atleta Éderson, que se sumará a la delegación este lunes en Estados Unidos”, detalló.

El mediocampista del Atalanta, de 26 años, había sido citado por el seleccionador Carlo Ancelotti en su primera lista para las eliminatorias sudamericanas, pero luego había quedado fuera de las siguientes convocatorias.

Brasil debutará el sábado en el Mundial de Norteamérica 2026 contra Marruecos por el Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Por su parte Neymar, quien no viajó desde Nueva Jersey con la Canarinha, sigue siendo duda para ese partido inaugural de la selección brasileña.

La Confederación Brasileña de Fútbol indicó que el máximo goleador histórico de ese país (79 goles) se someterá a una resonancia magnética el lunes. “Si todo va bien, entrenará con el grupo la próxima semana”, declaró su entrenador, Carlo Ancelotti, el viernes.

El delantero del Santos, de 34 años de edad, sufre una lesión en la pantorrilla derecha. Hacia el final de temporada, las dolencias musculares se acumulan en los futbolistas, después de meses de competencia y numerosos partidos, que desembocan en el Mundial justo después de que terminan los torneos de clubes.