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Brasil confirma lesión de jugador y hace un cambio en su lista para el Mundial 2026

Una de las figuras de Brasil no podrá estar en el Mundial 2026; las lesiones musculares pasan factura al final de la temporada

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Por AFP







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