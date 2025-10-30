Douglas López se acuerda del término ‘Cartagada’ y de Miguel ‘Piojo’ Herrera en momento feliz del Cartaginés

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés se marchó de Honduras después de celebrar con todo la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf, luego de ganarle los dos partidos del repechaje al Motagua.

Fue un verdadero desahogo para los brumosos y así lo considera Douglas López, quien en ese momento de alegría se refirió al término “Cartagada”, que tanto enoja a los más fiebres seguidores de Cartaginés.

“Nos dicen eso de la cartagada y aquí no pasó, nos unimos todos, lo habíamos hablado y el resultado se dio. Esto nos da fuerza para lo que viene, espero en Dios poder clasificar y optar por el campeonato”, comentó Douglas López.

En vista de que fue el jugador quien se acordó de ese término, se le consultó si a ellos les molesta.

“No es que moleste, pero es trillado, que todo el mundo comience con eso. Eso hay que dejarlo fuera y hacerlo como esta vez, para que nadie diga eso”, respondió el futbolista brumoso.

Otra pregunta para el futbolista fue qué mensaje le envía Cartaginés al director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera y dijo: “Que aquí hay calidad humana, somos muy buenos, jugamos muy bien y que se fije acá, que siempre vamos a levantar la mano para estar en la Selección”.

Douglas López empieza a retomar su nivel y dijo que en Cartaginés se siente muy bien, porque tanto la familia Vargas como Andrés Carevic le han dado mucha confianza.