¿Dos nuevos fichajes? El Club Sport Cartaginés sorprende con invitados ‘extintos’

Esta es la imagen que publicó el Club Sport Cartaginés, con su mascota Max junto al mastodonte y el perezoso gigantes que fueron descubiertos en le provincia.

La noticia de que descubrieron restos de un mastodonte y un perezoso gigante en Cartago sacudió a todo el país, pero en el querido equipo de fútbol de la provincia están gozando con el sorprendente hallazgo.

El Club Sport Cartaginés realizó este sábado una publicación donde se ve a su mascota, Max el manigordo, junto a dos nuevos amigos. Y sí: se trata del mastodonte y el perezoso gigante, bien uniformados con la camisa del Decano del balompié nacional.

Los tres están sentados frente a un televisor, sin duda dispuestos a observar un partido del equipo. De visita, porque si fuera en el Fello Meza serían los primeros en estar alentando desde el estadio.

Recordemos que el Museo Nacional de Costa Rica confirmó este viernes el presunto hallazgo de restos fósiles correspondientes a un antepasado de mastodonte y a un perezoso gigante en la provincia de Cartago, lo cual aporta nuevos datos sobre la megafauna que habitó el territorio costarricense hace miles de años.

El Club Sport Cartaginés aprovechó la emoción de esta noticia para hacer una publicación en sus redes sociales, que incluye la imagen de los tres amigos y el texto “Porque cuando juega Cartaginés... regresan hasta los que estaban extintos”.

De inmediato, el posteo generó reacciones del público. “Hagan tres mascotas”, sugirió José Mario Rodríguez.

“Soy morado, pero se la jugaron, muy buena esa”, añadió la cuenta de William Charpentier.

Cartaginés visita este sábado 14 de febrero al Herediano en el estadio Carlos Alvarado, y luego se alista para un crucial reto el próximo miércoles 18 de febrero, cuando reciba al Vancouver Whitecaps por el juego de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ahí estará Max, y habrá que permanecer atentos por si lleva a sus nuevos compadres.