¿Dos nuevos fichajes? El Club Sport Cartaginés sorprende con invitados ‘extintos’

El Club Sport Cartaginés ya tiene dos nuevas mascotas, tras el descubrimiento de restos de un mastodonte y un perezoso gigante

Por Esteban Valverde
Esta es la imagen que publicó el Club Sport Cartaginés, con su mascota Max junto al mastodonte y el perezoso gigantes que al parecer fueron descubiertos en le provincia.
Esta es la imagen que publicó el Club Sport Cartaginés, con su mascota Max junto al mastodonte y el perezoso gigantes que fueron descubiertos en le provincia. (Club Sport Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

