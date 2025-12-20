Dos leyendas de la UFC combatieron en boxeo: ¿Cómo les fue?

En el evento de la promotora Most Valuable Promotions, una de las peleas estelares presentó un combate de la leyenda de la UFC Anderson Silva y el excampeón de Peso Welter Tyron Woodley.
Tanto Woodley como Silva fueron campeones de la UFC, el primero en peso Welter y el segundo en peso Mediano. Este último estableció el récord de más victorias consecutivas en la historia de la UFC.
Además, ambos enfrentaron al mediático Jake Paul, en peleas que terminaron a favor del influencer estadounidense.
A la mitad del segundo round, Silva hizo una distracción, donde levantó el pie para desviar la atención de Woodley. Seguido a esto, Silva lanzó una serie de golpes que obligaron a la esquina de Woodley a parar la pelea.
Con la victoria de Silva, los récords de estas leyendas queda así:
- Tyron Woodley: 0 victorias, 3 derrotas en boxeo y 17 victorias, 7 derrotas en artes marciales mixtas.
- Anderson Silva: 4 victorias, 2 derrotas en boxeo y 34 victorias, 11 derrotas, 1 sin resultado oficial.
El evento fue realizado por la promotora de Jake Paul es uno de los eventos de boxeo más esperados del año.