Dos leyendas de la UFC combatieron en boxeo: ¿Cómo les fue?

Anderson Silva y Tyron Woodley suman más de 50 victorias en artes marciales mixtas.

En el evento de la promotora Most Valuable Promotions, una de las peleas estelares presentó un combate de la leyenda de la UFC Anderson Silva y el excampeón de Peso Welter Tyron Woodley.

Tanto Woodley como Silva fueron campeones de la UFC, el primero en peso Welter y el segundo en peso Mediano. Este último estableció el récord de más victorias consecutivas en la historia de la UFC.

Además, ambos enfrentaron al mediático Jake Paul, en peleas que terminaron a favor del influencer estadounidense.

A la mitad del segundo round, Silva hizo una distracción, donde levantó el pie para desviar la atención de Woodley. Seguido a esto, Silva lanzó una serie de golpes que obligaron a la esquina de Woodley a parar la pelea.

Con la victoria de Silva, los récords de estas leyendas queda así:

Tyron Woodley: 0 victorias, 3 derrotas en boxeo y 17 victorias, 7 derrotas en artes marciales mixtas.

0 victorias, 3 derrotas en boxeo y 17 victorias, 7 derrotas en artes marciales mixtas. Anderson Silva: 4 victorias, 2 derrotas en boxeo y 34 victorias, 11 derrotas, 1 sin resultado oficial.

El evento fue realizado por la promotora de Jake Paul es uno de los eventos de boxeo más esperados del año.