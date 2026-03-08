Dos futbolistas de Alajuelense prácticamente se bajan del avión rumbo a EE. UU. por lesiones

En la primera parte del partido entre San Carlos y Alajuelense se lesionaron dos futbolistas de la Liga.

El primer tiempo del partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense resultó una pesadilla para el campeón nacional y no por el marcador, porque el campeón nacional tomó ventaja 0-1 con un gol de Celso Borges, sino por las lesiones.

Malcon Pilone, quien hasta este encuentro fue titular con la Liga, estuvo muy pocos minutos en cancha, al torcerse la rodilla.

Unos minutos después, Kenneth Vargas se convirtió en el segundo soldado caído para Alajuelense en este partido. Por la manera en la que el futbolista se tocaba la pierna, pareciera que se trata de una dolencia muscular.

Al terminarse el primer tiempo, el extremo se vio caminar con dificultad, renqueando.

Con esto, prácticamente es un hecho que los dos futbolistas se bajaron del avión, porque Alajuelense volará este domingo rumbo a Estados Unidos, pues el martes 10 de marzo afrontará el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Vea la lesión de Kenneth Vargas

¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS! 🚨



Kenneth Vargas sale lesionado del terreno de juego. pic.twitter.com/v4h9E7Pu9F — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 8, 2026

Este partido ha resultado muy accidentado, porque en el calentamiento también se lesionó el norteño Jeikel Venegas.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.