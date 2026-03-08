¡Qué mala suerte! Malcon Pilone se lesiona en su primer juego como titular con Alajuelense: vea lo que pasó

Malcon Pilone se lesionó en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

Se disputa el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense, que se mantiene 0-0 en el minuto 30. Después de que Jeikel Venegas se lesionó en el calentamiento, lo mismo le pasó a Malcon Pilone cuando el encuentro ya estaba en desarrollo.

Malcon Pilone cayó al piso al no poner bien la pierna en el césped y se queja en el minuto 14. El argentino se torció la rodilla izquierda.

Era su primer partido como titular con Alajuelense y estuvo muy poco en cancha.

Ante la preocupación de sus compañeros, el futbolista salió en camilla, lesionado y con las manos en el rostro, aparentemente entre lágrimas. A él lo relevó Rashir Parkins.

Primera titularidad de Malcom Pilone y sale lesionado, Rashir Parkins entra en su lugar. 🫣 pic.twitter.com/10RjCONSFL — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 8, 2026

