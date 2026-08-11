Puro Deporte

Donald Trump sale al rescate de Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo al jerarca de FIFA, Gianni Infantino, en medio de la presión en su contra

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en la final del Mundial 2026. Tres donantes de campaña de Trump participarían de FFE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en la final del Mundial 2026. (CARL RECINE/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpGianni InfantinoFIFACrisis en la FIFA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.