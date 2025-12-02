Donald Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la Casa Blanca en agosto pasado con Donald Trump y JD Vance. Los dos jerarcas volverán a coincidir en el sorteo del Mundial 2026.

La Casa Blanca confirmó el lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol de 2026 el viernes en Washington.

La máxima cita del balompié de 2026 será la primera en celebrarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que tenga lugar durante su segunda presidencia.

Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México justo el año en que celebrará su aniversario 250 de independencia.

El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se realizará en la sede del prestigioso instituto cultural Kennedy Center, que el mandatario estadounidense busca transformar por considerarlo “demasiado progresista”.

La ceremonia comenzará a las 17 GMT (11 a. m. de Costa Rica) y contará con la presencia de directivos y entrenadores de las selecciones clasificadas.

Estados Unidos fue nombrado coanfitrión de la Copa del Mundo en 2018, durante el primer mandato de Trump, que perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, aunque ganó un segundo periodo el año pasado.

Pero este gran espectáculo deportivo no ha escapado a la agitación política provocada por la postura inflexible de Trump en una serie de cuestiones.

El mandatario republicano ha planteado la posibilidad de trasladar los partidos de algunas ciudades estadounidenses anfitrionas, gobernadas por la oposición demócrata, en medio de una campaña contra lo que él denomina delincuencia e inmigración ilegal.

Trump, de 79 años, es amigo y un aliado estrecho del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del “soccer”.

Con ese propósito, además de la cita mundialista de 2026, la FIFA organizó en el gigante americano su primera edición del Mundial de Clubes ampliado a mitad de este año.

También prevé entregarle la sede de la Copa del Mundo femenina de 2031, que Estados Unidos organizará junto a México y Costa Rica.