Puro Deporte

Donald Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente estadounidense Donald Trump es cercano al jerarca de FIFA Gianni Infantino y acudirá al sorteo

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la Casa Blanca en agosto pasado con Donald Trump JD Vance. Los dos jerarcas volverán a coincidir en el sorteo del Mundial 2026.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la Casa Blanca en agosto pasado con Donald Trump y JD Vance. Los dos jerarcas volverán a coincidir en el sorteo del Mundial 2026. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpSorrteo Mundial 2026Gianni InfantinoFIFA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.