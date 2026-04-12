Directivo de Alajuelense sobre Kenneth Vargas: ‘La situación no pasa de ser un rumor’

El directivo León Weinstok, aquí en un partido del 2025 en el Estadio Nacional.

León Weinstok fue el primer integrante de Liga Deportiva Alajuelense que brindó declaraciones a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del partido contra Sporting, en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

En la transmisión de Columbia, el directivo de la Liga se refirió a la situación que el propio Kenneth Vargas salió a desmentir, luego de que un medio de comunicación señaló que el Sábado Santo estuvo en La Cali.

“Surgió un rumor y yo creo que no se le puede llamar de otra forma, es un dicho de un oficial, no sé si cuidacarros y eso nosotros no lo tomamos serio. Lo que hacemos es verificar, hablar con el jugador que fue contundente y hubo personas cercanas a la institución que estuvieron en el lugar.

”Hubo situaciones que nos permitió corroborar y lo que se dijo no era tal. La situación no pasa de ser un rumor. Buscamos ser contundentes y tener mano firme, pero tampoco injustos”, expresó León Weinstok.

El directivo afirmó que el respaldo con el que se mencionan los hechos a él en lo particular le parecen “débiles, suaves, variables”.

“Además, hicimos una investigación interna, que nos llevó a una conclusión de que era un rumor. El club ha sido transparente en acciones previas en casos de indisciplina, el semestre pasado el club actuó antes de que fuera público, porque los medios se dieron cuenta cuando ya ellos no estaban en convocatoria”, apuntó León Weinstok.

Además, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, también se manifestó sobre esta situación.

“La verdad que me parece un precedente peligroso que se publiquen notas sin tener certeza, chismes que hacen daño. Cuando hemos tenido que asumir errores lo hemos hecho”, comentó Carlos Vela en Columbia y Repretel, en la propia cancha del Estadio Puente Piedra.

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