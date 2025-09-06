Dimas Escazú lanza mensajes poderosos y alarmantes desde la cancha

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Costa Rica y el equipo de fútbol femenino Dimas Escazú unen fuerzas en una alianza innovadora que busca abordar temas urgentes como los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género y la participación cívica de la juventud.

La iniciativa parte desde el convencimiento de que la cancha se transforma en un escenario perfecto para promover un cambio social. Con este proyecto, las jugadoras de Dimas Escazú se convierten en embajadoras de un mensaje poderoso.

Durante cuatro partidos de la temporada, ellas vestirán camisetas con datos impactantes sobre el embarazo en la adolescencia y la violencia sexual, acompañadas por pancartas en el estadio para amplificar el mensaje.

El objetivo es utilizar la visibilidad del fútbol femenino para generar conciencia y empoderar a la juventud.

Dimas Escazú comanda una iniciativa haciendo un llamado para crear conciencia y empoderar a la juventud. (Prensa Dimas Escazú/Prensa Dimas Escazú)

La iniciativa responde a una realidad alarmante en Costa Rica. Cifras recientes revelan que en 2024 se registraron 146 nacimientos en niñas menores de 14 años y más de 1.400 en adolescentes de 15 a 17.

Esto significa que, en promedio, once adolescentes dan a luz cada día, muchas veces en contextos de vulneración de sus derechos.

“No podemos seguir normalizando que cada semana casi tres niñas menores de 14 años den a luz, muchas veces producto de relaciones marcadas por violencia y desigualdad”, expresó Evelyn Porras, analista en género y salud sexual y reproductiva del UNFPA en Costa Rica.

Para ella, esta alianza es una “forma innovadora de conectar con la juventud desde sus propios espacios y generar conciencia donde más se necesita”.

Además, la falta de registro de la edad del progenitor en el 79,7% de estos nacimientos sugiere un posible subregistro de relaciones impropias, que son las marcadas por diferencias de edad y poder.

Pese a que la Ley 9406 penaliza estas conductas desde 2017, la falta de denuncia sigue siendo un obstáculo importante.

Los partidos entre Dimas Escazú y Liga Deportiva Alajuelense suelen ser intensos. Este domingo se enfrentarán en el Estadio Nicolás Macís. (Prensa Alajuelense)

Las cifras de violencia de género son igualmente preocupantes. En 2024, se reportaron más de 11.800 denuncias por delitos sexuales, de los cuales el 76,8% afectó a menores de edad o personas con discapacidad.

Las solicitudes de protección por violencia doméstica superaron las 53.700 y la cifra de femicidios continúa cobrando la vida de más de dos mujeres al mes.

La voz de las jugadoras, una herramienta de poder

Las jugadoras de Dimas Escazú se han apropiado de este mensaje con gran convicción.

“Como jugadoras y mujeres jóvenes, entendemos que nuestra voz puede ser una herramienta poderosa para generar cambios. Esta alianza nos da la oportunidad de decir en la cancha lo que muchas callan fuera de ella”, afirmó la capitana de Dimas Escazú, Yaniela Arias.

Para UNFPA y el club escazuceño, el deporte femenino tiene un potencial inmenso para construir sociedades más igualitarias y justas.

Al visibilizar estos temas desde una plataforma de gran alcance como el fútbol, la alianza busca sensibilizar al público, empoderar a la juventud y crear redes de apoyo para las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Más que una simple colaboración, esta iniciativa es un llamado a la acción colectiva para erradicar la violencia, promover relaciones saludables y garantizar que la juventud costarricense pueda vivir una vida libre, segura y llena de oportunidades.

La jornada del fútbol femenino

Este domingo 7 de setiembre se jugarán los cuatro partidos correspondientes a la sétima fecha del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina, y las escazuceñas mostrarán parte de sus mensajes poderosos.

Moravia vs. Chorotega , 11 a. m., en el Estadio Luis Ángel Umaña.

, 11 a. m., en el Estadio Luis Ángel Umaña. Saprissa vs. Sporting , 11 a. m., en el Estadio Ricardo Saprissa (transmisión de FUTV ).

, 11 a. m., en el Estadio Ricardo Saprissa (transmisión de ). Dimas Escazú vs. Alajuelense , 2:15 p. m., en el Estadio Nicolás Macís (transmisión de TDMás ).

, 2:15 p. m., en el Estadio Nicolás Macís (transmisión de ). Pococí vs. Herediano, 7 p. m., en el Estadio Ebal Rodríguez.

¿Cómo marcha la tabla en el fútbol femenino?

1. Alajuelense: 16 puntos en seis partidos.

2. Sporting: 13 puntos en seis partidos.

3. Dimas Escazú: 12 puntos en seis partidos.

4. Saprissa FF: 11 puntos en seis partidos.

5. Herediano: 6 puntos en seis partidos.

6. Chorotega: 2 puntos en seis partidos.

7. Pococí: 2 puntos en seis partidos.

8. Moravia: 2 puntos en seis partidos.