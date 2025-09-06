Puro Deporte

Dimas Escazú lanza mensajes poderosos y alarmantes desde la cancha

El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica y Dimas Escazú emprenden una misión en conjunto

Por Fanny Tayver Marín

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Costa Rica y el equipo de fútbol femenino Dimas Escazú unen fuerzas en una alianza innovadora que busca abordar temas urgentes como los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género y la participación cívica de la juventud.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

