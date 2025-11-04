Desgarrador e impactante: Técnico se desploma en partido en Serbia y futbolistas se enteran de su muerte minutos después

Mladen Zizovic tenía 44 años y estaba recién llegado a la dirección técnica del equipo Radnicki 1923.

Una verdadera tragedia que estremece al fútbol en Europa y a nivel mundial se presentó en la Superliga de Serbia: Mladen Zizovic, el recién llegado entrenador bosnio del Radnicki 1923, falleció a los 44 años.

Todo lo ocurrido fue horrible y desgarrador. El estratega se desplomó en el banquillo durante un encuentro y el suceso dejó a jugadores, aficionados y a todo el deporte en estado de shock.

La conmoción se desató en el minuto 22 del partido entre Radnicki 1923 y Mladost. Zizovic, que apenas llevaba trece días al frente del equipo, comenzó a sentirse mal y sufrió un paro cardíaco en plena área técnica.

El entrenador se desplomó ante la mirada atónita de todos y el partido se detuvo para la intervención médica inmediata y su traslado urgente en ambulancia.

Después de eso, el partido continuó. Posiblemente, todos los jugadores pensaban que pronto recibirían la noticia de que su técnico estaba bien.

Pero trágicamente, de camino al hospital, el estado de Zizovic empeoró de forma crítica. Pese a las desesperadas maniobras de reanimación, el director técnico falleció.

En un giro que añade dramatismo a la tragedia, el partido se reanudó cuando a Zizovic lo retiraron en la ambulancia.

Sin embargo, el juego se detuvo de nuevo en el minuto 40 del primer tiempo: el árbitro recibió la devastadora noticia y fue quien les dijo a los jugadores de ambos equipos que Mladen Zizovic había muerto.

Nadie lo podía creer y en medio de la consternación, varios de los jugadores se derrumbaron sobre el césped.

La noticia paralizó el juego, que fue suspendido de inmediato ante un dolor incontenible.

En sus redes sociales, Fk Radnicki 1923 emitió un comunicado oficial en el que señaló que con el más profundo dolor informaba al público, aficionados y amigos del deporte que Mladen Zizovic falleció durante el partido entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron.

Mladen Zizovic fue auxiliado en la cancha, luego de que se desplomó, producto de un paro cardíaco. (Captura de video/Captura de video)

El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”, mencionó el club.

Mladen Zizovic se desenvolvió como futbolista y entrenador en equipos de los Balcanes. Como jugador ganó una Liga y una Copa de Bosnia, llegando a vestir la camiseta de la selección de Bosnia y Herzegovina en 2008. En 2017 anunció su retiro, iniciando una nueva etapa como entrenador.

Su estadía en el club Radnicki 1923 era muy reciente: había sido presentado el último 22 de octubre.

“Durante su carrera como entrenador hasta ahora dirigió equipos de Radnik de Bijeljina, Zrinski de Mostar, Sloboda de Tuzla, Al-Holud de Arabia Saudita, Skopje de Macedonia del Norte y Borac de Banja Luka, con quienes en la temporada anterior logró resultados notables”, fue el comunicado de ese momento.

Apenas 13 días más tarde, el desenlace fue inesperado y muy angustiante para todo el fútbol de Serbia, que hoy se encuentra de luto.