Denuncian insulto sexista y discriminatorio contra árbitra en partido de la Liga de Ascenso

En el partido entre Cariari y Fútbol Consultants hubo una advertencia por insultos.

En el mismo partido de la Liga de Ascenso entre Cariari y Fútbol Consultants el que el árbitro Kevin Ruiz denunció que sufrió una agresión por parte del futbolista colombiano Ferney Mosquera, se presentó otra situación. Dicho juego se disputó en el Estadio Bernardo Veach Davis, en Pococí, provincia de Limón.

La Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol (ASCONAF) emitió un comunicado en el que expresa su firme rechazo ante una situación en la que asegura que se atentó contra la integridad física de su asociado Kevin Ruiz durante el ejercicio de sus funciones arbitrales, el domingo 5 de abril del 2026.

Pero en ese mismo pronunciamiento dio a conocer otra situación: “Además rechazamos, cualquier insulto sexista o discriminatorio que recibió la árbitro asistente #2, Kindria Agüero Ruiz, por parte de los aficionados durante el mismo juego”.

Consultado al respecto, el técnico de Cariari, Jimmy Núñez dijo que lamentan muchísimo que las noticias negativas siempre vuelan más rápido que las positivas.

Después de decir eso, manifestó que hubo una llamada de atención por esa otra situación.

Dijo que el delegado del club, Wálter Villalobos fue y les indicó a los de oficiales de seguridad que identificaran a la persona que estaba gritando algunas cosas pasadas de tono, con el propósito de sacarla del estadio.

“Esto habla del compromiso que tenemos ante cualquier situación que involucre un acto de discriminación o lo que sea. De lo que gritaron, yo no puedo dar fe, pero cuando hubo un reporte, inmediatamente don Wálter se apersona con dos miembros de seguridad para identificar a la persona y sacarlo del estadio”, recalcó.

Sin embargo, eso no pasó. A la persona que gritaba las ofensas no la sacaron del estadio. ¿Por qué? “Por algo muy sencillo, porque no siguieron gritando, porque de lo contrario ahí sí se suspendía el partido”, respondió Jimmy Núñez.

“Lo que hubo fue una llamada de atención y nuestro delegado, Wálter Villalobos, se presentó con dos oficiales y de una vez los dejó ahí para identificar a la persona que estaba emitiendo comentarios fuera de contexto para ser retirado del estadio”, repitió.

Recordó que ante este tipo de situaciones, el primer paso que dicta el protocolo es advertencia y el segundo suspensión.

“En este caso a nosotros lo único que se nos hizo fue una advertencia. Nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de discriminación y es por eso que don Wálter, siendo delegado dejó su espacio y fue con dos oficiales a identificar quién fue para retirarlo del estadio. No lo retiramos porque no siguió gritando la persona que estaba haciéndolo”, concluyó Jimmy Núñez.