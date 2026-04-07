Futbolista colombiano que árbitro denunció en Costa Rica por supuesta agresión cuenta su versión

Ferney Mosquera (90) afirma que nunca tuvo la intención de golpear al árbitro, en el partido entre Cariari y Fútbol Consultants.

Ferney Mosquera está envuelto en toda una polémica, luego de que el árbitro Kevin Ruiz lo denunció por una supuesta agresión en el partido del domingo pasado entre Cariari y Fútbol Consultants, en la Liga de Ascenso.

El defensor colombiano que juega en la Segunda División de Costa Rica afirma que se siente con la conciencia tranquila, aunque también confiesa que no la está pasando bien.

“Lo que ha generado revuelo es la jugada con el árbitro, donde yo salgo en velocidad a defender y chocamos, pero en el partido, él tiene al línea 1, al línea 2 y al cuarto réferi, más el delegado y en ningún momento se me llamó la atención por agresión, o por querer chocar al árbitro”, expresó Ferney Mosquera a La Nación.

El futbolista cafetero indicó que en ese momento no hubo amarilla, ni falta y él no entiende por qué ahora todo cambió.

“No sé de dónde sacan que fue agresión, porque si hubiera agresión en el partido para eso él tiene a sus compañeros, para apoyarse. Y esto claro que afecta, uno trata de ser fuerte, pero recibo llamadas de Colombia, de mi casa, de ver mensajes racistas y lo que dice la gente. Esto afecta y es triste para uno”, comentó el jugador.

Añadió que él lleva tres años de estar jugando en Costa Rica y que nunca ha tenido ningún inconveniente con nadie. Es más, ni siquiera le han mostrado una roja en lo que lleva de militar en el fútbol nacional.

“Menos con un árbitro, no tendría yo motivos para agredir a un árbitro, porque no me ha hecho nada, no me sacó tarjeta ni nada por el estilo en ese partido, no habría motivos”, citó Ferney Mosquera.

Árbitro presentó el video de TD Más como prueba al denunciar una agresión

Recalcó que sus familiares están angustiados en Colombia y que eso lo inquieta.

“Temen que le pueda pasar algo a uno, por los mensajes racistas y todo eso, que se ve en redes sociales. El equipo me está apoyando”, apuntó.

Al consultársele si tuviera algo que decirle al árbitro Kevin Ruiz, el colombiano expresó: “Que no fue con intención y que en el mismo partido incluso, después de la jugada que sucede eso, hay una falta a favor de nosotros en la banda y el spray que ellos utilizan se le había caído y yo mismo se lo fui a llevar y le dije que fue sin intención”.

Ferney Mosquera dijo que es la primera vez que se ve involucrado en una situación así, porque afirma que no es de generar polémicas, sino que le gusta estar centrado en lo de él, en lo que le corresponde.

Técnico de Cariari apoya a Ferney Mosquera

El técnico de Cariari, Jimmy Núñez, contó a La Nación que cuando pasó esa acción, él mismo le comentó al guardalíneas que veía golpeado al árbitro Kevin Ruiz.

“Me dijo que no que tranquilo y a mí me preocupó porque chocó contra Ferney, que mide 1,94 metros y pesa 105 kilos. Kevin Ruiz mide 1,68 metros y puede andar pesando 70 kilos. Es un tema de sentido común y ahora Ferney está recibiendo todo ataque de odio, de discriminación, racista y xenofóbico en redes sociales”, apuntó Jimmy Núñez.

Además, el técnico de Cariari aseguró que en el club están tranquilos y que quien revise la acción podrá percatarse de lo ocurrido.

“Es un movimiento natural que hace cualquier futbolista cuando va a chocar con alguien, que es sacar el antebrazo. Él está recibiendo ataques de odio y se encuentra afectado. Quienes lo conocen en Cariari saben la calidad de ser humano que es y hay que defenderlo. No se vale que se exponga como una persona agresora cuando no lo es”, citó Jimmy Núñez.